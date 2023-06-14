企鵝妹雨中挑戰「深蹲+波比跳」！超猛體力驚呆粉絲：士官長帶操了

▲企鵝妹體力超猛。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進在台灣的徒步環島旅程，目前已經進展到屏東了，整趟旅程已經完成91%，驚人的體力與毅力，讓許多網友豎起大拇指，昨（13）日晚間遇到大雨，她在路邊等待雨停，期間做了2個深蹲，以及1個波比跳，超狂的體力讓網友大喊佩服，「從工地主任變士官長」。

企鵝妹昨晚走到東港，遇到大雨，到路邊的屋簷下躲雨，等待雨停的同時，也熱情和粉絲互動，似乎是有粉絲啟動轉盤遊戲，企鵝妹必須依照指令做出動作，雖然地面濕滑，但企鵝妹依然敬業的完成動作。

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企鵝妹當場卸下裝備，做了2個深蹲，以及1個波比跳，走了一整天的路，居然還有體力做運動，聊天室粉絲狂喊「不愧是士官」、「街頭健身房」、「果然陸戰企鵝」、「士官長帶操了」、「國軍需要的人才」、「真的是軍人」、「士官長太猛啦」。

還有網友在PTT發文，「企鵝特種部隊」，一打開直播，就看到企鵝妹在下大雨的公園裡做運動，「在濕濕的公園伏地挺身，企鵝特種部隊來台夏訓嗎？」底下網友紛紛留言，「女生做伏地挺身還是有難度」、「她真的蠻猛的，好佩服這種毅力」、「她體能屌打九成軍人了」、「誰能像她這樣行軍」、「雨中行軍」。

▼企鵝妹做波比跳。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）