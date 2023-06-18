企鵝妹環島最後一天！粉絲不捨喊「走去花蓮」　她笑回NO曝原因

▲企鵝妹今天將走到台灣最南端。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進4月23日在宜蘭打卡，宣布在台灣進行徒步環島旅程，直播的一舉一動都備受關注，今天是她環島的最後一天，要走到「台灣的最南端」鵝鑾鼻燈塔，許多粉絲不捨企鵝妹結束旅行，希望她可以繼續走下去環台灣一圈，或是回頭走，對此，企鵝妹大笑回應了，「這是不可能的」。

企鵝妹環島旅程進行到尾聲，許多粉絲不捨，紛紛在聊天室問「有要往回走嗎？」企鵝妹笑著喊NO，「你們想要累死我嗎？」接著企鵝妹用粉絲的口吻說「Jinny我寧願妳累死在台灣，也不要妳離開台灣，please~」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，有粉絲問「有計畫環台灣一圈嗎？」企鵝妹則秒回「我說過，不要，這是不可能的！」企鵝妹透露，既定行程沒辦法配合，而且很熱也很潮濕，「更何況根本沒有人行道（指東部）」。

事實上，之前就有粉絲問過，有沒有考慮去台東、花蓮，企鵝妹當時回應，「也許吧，但不會在徒步馬拉松環島的行程裡，它們不在路徑上」，上次去花蓮已經是4、5年前的事情了，印象中那裡很漂亮，也許未來有機會進行「DLC場次」，但東部不會是這次馬拉松環島的主要行程，她也坦言，「有計畫DLC去澎湖」。

企鵝妹也表示，台東、花蓮有些路段不太適合行人走，可能會有工程在進行，如果要去的話，會考慮搭火車或是其他大眾交通運輸工具，「也許改天吧」。