美容覺效率UP！台劇女神王宇婕代言夜酵素NMN　睡出青春好狀態

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熱愛享受美食又喜歡懶洋洋地躺在沙發上，一想到運動就立刻陷入沙發的魔力，完全無法動彈呢？這樣的生活方式可能讓氣色越來越差，也慢慢變得橫向發展，連入眠品質也受到影響了呢！夏天到了想展現最美的自己，輕鬆保持窈窕、透亮的氣色是許多人的目標，台劇女神王宇婕一直保持完美的秘密，就是每天好好睡覺，補足青春元素，恢復好代謝，整個人的狀態就會好到自己都驚嘆不已！

想要散發出自信光采，除了外在塗抹保養很重要，由內而外做好體內保養才能相輔相成更有效，出道21年超凍齡的戲劇女神王宇婕，長期拍戲日夜顛倒還能保持完美狀態，便是透過獨到的內服保養來加倍維持青春亮麗的好氣色，讓她成為全新旗艦版的新普利夜酵素NMN代言人，Siimply新普利酵素以酵素為核心打造出多款暢銷的代謝商品，新普利夜酵素頂級規格升級版本「夜酵素 NMN」強調幫助入睡及代謝，每天只要睡前2顆就能雙管齊下達成夜夜好眠和代謝兩倍速，不知不覺回歸少女時代的好代謝，為氣色狀態不佳的女孩們，點亮活力青春與美麗。

每天睡不好，氣色當然會變差，近年社群討論度很高的「睡眠美容」補充品，不少愛美的部落客也有嘗試，經常在IG分享大啖美食照及美照的部落客陳小八說有陣子壓力大睡不好，暗沉壞氣色要遮都遮不住，「現在我每天睡前2顆～休息更深層～好氣色好體態隨之而來」，部落客Irene平時的工作有拍攝需求，因此對自己也有高要求，她說「長期熬夜加上代謝真的變慢很多，遇到美食又無法抵抗實在令人煩惱，直到遇到夜代謝霸主新普利夜酵素NMN， 除了幫助入睡以外，代謝也有些調整，整個人看起來更年輕」，她覺得越睡越美，早上起來容光煥發！

許多人都曾聽過夜酵素，「夜酵素 NMN」添加現在最流行的青春黑科技成分NMN，試過的人都覺得睡好氣色更好了，每天行程滿滿頭腦轉不停的部落客mia也有多夢睡不好的困擾，總感覺身體處在疲累的狀態，她說「NMN能提升睡眠品質，代謝好就能與時光逆行，夜酵素5種專利成份，也無添加番瀉葉，不會腹瀉肚子痛」，讓她覺得有照顧好身體，抓回對生活的掌控感；台中親子部落客瑄芳則是有了小孩後，因為長期半夜泡奶影響睡眠品質，她說「現在我睡前都會食用兩顆幫助入睡、促進代謝，讓我睜開雙眼時都能盡情享受生活帶給我的活力幸福」。

在網路上收獲許多好評的升級版「夜酵素NMN」，保留「Simply新普利夜酵素」經典的80種蔬果酵素，裡頭添加滿滿專利成分，為了提升睡眠品質，採用「黃金鈣鎂比例2:1」搭配漢本配方的「酸棗仁」，幫助更好入睡，進入睡眠後，蔬果萃取的5%高濃度NMN及專利肉桂萃取、菸鹼素開始發揮作用，80種蔬果酵素與NMN相輔相成，啟動激升代謝關鍵，趁著睡眠黃金代謝期，幫助翌日身體順暢、感受輕巧無負擔，品牌表示，無添加番瀉葉，不會腹瀉肚子痛，且無體質限制，讓每日的負擔都在一夜歸零！

年輕的時候每天睡醒都覺得活力滿滿、身體輕盈的感覺好美妙，「夜酵素NMN」配方由酵素組成，不需要轉化、吃下去就能直接吸收利用，在睡夢中逆行時光重返青春，是壓力大、難入睡、出差適應新環境時維持青春好狀態的選擇，讓身體真正的休息，補充需要的營養元素。

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