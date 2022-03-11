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找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

撥通20年前的電話，但你敢讓他看到20年後的自己嗎？如果你也找到20年前的初戀情人，想以什麼面貌與他重逢？是步履蹣跚的蒼老模樣，還是讓他驚豔：「天啊你怎麼一點都沒變！」

醫學界已經研究出抗衰老黃金秘方！這創新的逆齡理論有上百篇科學期刊認證，且獲得多位諾貝爾獎得主的肯定，就連股神巴菲特與富豪貝佐斯都是支持者。只要一錠，就能完成凍齡、健體的夢想！

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

NASA、東京大學與時代雜誌認證的醫學奇蹟

人體內的有一套複雜的運作系統，一般來說，體內賴以修復細胞、影響壽命的NAD+物質會隨著年齡增長而逐漸降低濃度，因此便會造成老化現象。這時，醫學界發現，若能補充「NMN」，便能重返青春！

NMN是NAD+的前體物質，能有效抗衰老與修復骨骼萎縮，在美國更曾榮獲NASA的iTech大獎，是目前市面上最受推崇的醫學奇蹟，東京大學與時代雜誌也曾分享NMN使用在人體上的效果驚人。美國軍隊甚至使用NMN維持士兵的身體機能、縮短傷病的復原時間。

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

▲NAD+會隨著年齡增長而逐漸降低濃度，因此造成老化現象，補充NMN可以增加NAD+。

【官網超值組】

陳淑芳大嘆：早點認識NMN就好了！

現代人壽命長，想要擁有開心的下半場人生，維持良好生活品質絕對是一大重點。曾榮獲金馬獎最佳女主角的「國民阿嬤」陳淑芳大嘆，以83歲的年紀才接觸到NMN實在是相見恨晚。自從她開始吃NMN，記憶力大增，背劇本、記走位都變得輕鬆容易，除此之外腿腳有力，不管跳舞或是蹲下站起完全不會膝蓋卡卡，跟年輕妹子一樣靈活。骨頭的回春與肌膚的回春一樣重要，擁有不需他人協助的行動自如人生，肯定是中老年生活排行榜中最重要的前三名。

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

▲陳淑芳食用NMN後記憶力、活力、皮膚都比以前更好。

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越早保養、越晚衰老 細胞活身體就活

細胞會隨著年齡增長而衰退，因此造成老化現象，NMN的出現，等於宣告世人常保青春非難事。NMN經過證實，可復原98%腦神經細胞，修補已受損的神經元，有效預防老人癡呆、減緩失智症。藉由活化腦神經，加強大腦認知功能，進而改善人體內99%神經元的傷害，降低93%老年慢性疾病的發病率。若能持續使用，即可讓身體保持最佳狀態，不必擔心老化後的種種不便與折磨。

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

一天有感　三天修復　五天逆齡

知名醫師鄭光男指出，只要服用NMN一天，就能讓細胞增生89%，三天便可修復腦神經，五天就感受到逆齡效果！重拾年輕，恢復活力，讓骨頭穩健猶如活龍，都是經過許多醫學專家與NMN使用者的證實而來。

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

▲連醫師也肯定藉由NMN強效版來補充NAD+，能幫助延緩老化、讓大腦更年輕。

從55歲大叔到40歲型男　只要一顆NMN強化版

新一代NMN強化版加強了N-Plus新配方，吸收率高達98%，修復細胞增生達到8倍，還可以降低血脂肪，抑制老化細胞。想要保持吹彈可破的肌膚，凍齡在最年輕美麗的瞬間，絕對不是天方夜譚。除了「國民阿嬤」陳淑芳，知名演員伊正也是忠實愛用者，伊正從身分證年齡的55歲，到目視年齡的40歲，只要一顆NMN強化版就可達成。

▲▼ 找回20年前的自己！美國醫學證實　逆齡基因的關鍵就在這。（圖／業者提供）

▲伊正透過NMN EX錠的幫助，(右圖)看起來比56歲同齡的還年輕，(左圖)與40歲的看起來完全沒有差別！

為什麼有的人三十歲就老起來等、走兩步便氣喘吁吁，但有的人卻可以七八十歲還手腳勇健、看起來活力滿滿？激活身體細胞的NMN強化版絕對是你的致勝關鍵！

美國研究未來版維他命「NMN強效版」哪裡找？
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