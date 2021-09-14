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83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」　只靠一個習慣

【企劃特輯】

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

金馬影后陳淑芳，戲齡超過60年目前仍相當活躍，親切有元氣的形象，讓她被封為台灣的「國民阿嬤」！今年已經83歲的陳淑芳，真實年齡曝光嚇壞一票網民，有網友說：「怎麼看起來比我家六十八歲阿嬤的狀態更好！」甚至有網友直接：「跪求阿嬤傳授保養方法。」

工作人員讚陳淑芳有『三好』：記憶好、精神好、皮膚好
而在工作團隊眼中，除了專業、敬業，陳淑芳更是他們最崇拜的『三好阿嬤』，不但『記憶力好』背腳本的功力，完全不輸年輕演員；『體力好』工作拍戲一整天，還能元氣滿滿；『皮膚好』化妝師大讚阿嬤的皮膚超好，只要上淡妝就可以上鏡。

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

維持年輕活力，保養食品是必要！ 陳淑芳大推NMN
陳淑芳說，最好的保養秘訣就是順應身體的需求，最重要的就是早睡早起：「每天一定要睡滿8個鐘頭，保持在11點以前上床睡覺，六、七點就起床的習慣。」；被記者問到是否會透過保健食品來養身，陳淑芳說，健康食品是一定要的，但一定要選對保養品，不然也是枉然；她這幾年每天都會吃一種美國正風行的NMN錠，明顯的覺得自己狀態、思緒都大大的提升，這也是陳淑芳天天必備的保健食品。

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

▲陳淑芳這幾年每天都會吃NMN，這也是陳淑芳天天必備的保健食品。

紐約時報報導：NMN延緩老化現象、讓大腦更年輕
根據美國紐約時報的專文報導出：隨著年齡增加，人體內的NAD+會逐漸降低，導致細胞老化、老年痴呆等多種神經退化現象；而透過補充NMN可以增加人體NAD+的含量，延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象；不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕；也讓NMN這種成分成為抗老的新希望。

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

財團資金挹注、抗老科技大躍進 NMN成回春新希望
國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特也都看好NMN的未來發展，先後斥資天價投入這個新興產業；2018年，加州理工學院、賓夕法尼亞大學…等科研機構科學家合作下，美國知名生物技術公司發發布了一款含有NMN的抗老食品，讓這種「不老丸」成為媒體的話題；研發單位表示，早在2014年開始，就已經有不少名人透過特殊管道在服用不老的NMN類成分，這幾年NMN技術成熟，發現NMN錠加上一氧化氮效果更提升，成為新型的保養抗老食品。

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

NMN錠+一氧化氮 90%以上食用者「有感逆齡」
已經在台上市的NMN 錠，首創一氧化氮添加，效果再升級，只需要食用一日就能讓細胞增生89%，三天可修復腦神經，五天明顯就可以感受到逆齡的效果；超過8成食用者表示，除了外顯的膚質明顯變佳，也感受到身體機能明顯提升，思緒、記憶力都比以往更好，讓NMN +一氧化氮的效果大受肯定，目前升級版NMN也正式在台上市，在醫美、保養之外，提供另一種更有效的回春方法。

83歲金馬影后陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣（圖／業者提供）

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