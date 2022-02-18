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美國神奇新配方　免挨針也能訂製夢想中的自己！

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

【企劃特輯】 

從古至今，女人對美的追求從來沒停止過，人們為了對抗老化，試圖找出各種解法，多種美容食品問世、醫美療程盛行，抗老的技術更持續進化；早在2013年時，美國頂尖哈佛醫學院就已經在開發一種號稱「抗老丸」的NMN成分，經過動物試驗，能讓小白老鼠逆轉衰老、延長壽命的狀況，而持續研發至今，美國NASA也證實，科學家已經開發出一種NMN的配方，可以逆轉青春二十年，讓NMN這幾年更成了超越醫美的熱門話題。

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

▲經過動物試驗，科學家開發出一種NMN的配方，能夠逆轉衰老、延長壽命。【官網限量優惠組】

醫美界的「抗老丸」NMN延緩細胞老化　逆轉衰老

研究人員指出，NMN可以有效提升人體NAD+的含量濃度，達到延緩細胞老化、幫助修復DNA、細胞功能，逆轉衰老現象，不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕；經過試驗，最明顯的改變有：記憶力改善、體力提升、膚質逆轉，從衰老期恢復到活躍期，而且越早食用效果越顯著。

首家廠商成功量產　「抗老丸NMN強化版」降價搶市

原本要價十分昂貴的NMN成分，在經過突破性的技術開發後，開發出進階版的NMN強化版，效果更好之外也成功量產，台灣已有知名代理廠商接下代理，讓原本價格不斐的NMN變得更加親民。

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

▲「NMN 強化版」可以更有效的增加人體NAD+的含量，達到修復細胞、延緩老化、讓大腦更加年輕有活力。【EHS購物 優惠組】

五十四歲男星伊正　靠「NMN強化版」逆齡　保住高顏值

演藝男星伊正，因為「超逆齡」的外表屢次登上新聞版面；出道三十年的伊正，被網友「誤認」是三十五、六歲的歐巴，但實際上他今年已經五十六歲。不論是外表、狀態伊正都比同年期藝人更好，伊正曾公開表示，除了維持運動習慣，近年開始吃營養師推薦的「NMN強化版」，保養效果奇佳，身邊的朋友還以為是去醫美診所動了什麼手腳，竟然越變越年輕。

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

▲伊正透過「NMN強化版」的幫助，看起來比56歲同齡的還年輕，與跟自己相差15歲的看起來完全沒有差別！

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

▲伊正回到母校拍照，竟與33年前毫無差別，一點都沒變老！

金馬影后陳淑芳見證「活出健康元氣人生」

金馬影后陳淑芳，戲齡超過60年目前仍相當活躍，親切有元氣的形象，讓她被封為台灣的「國民阿嬤」！已經83歲的陳淑芳，這幾年狀態大好，連貼身工作人員都大讚陳淑芳的記憶力、活力、體力完全不輸給年輕演員，連皮膚都又嫩又白；陳淑芳也大方的表示，自己每天都在吃NMN 強化版來保養。

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

▲影后陳淑芳表示自己每天都再吃NMN強化版保養，幫助自己提升活力、體力、記憶力。

「NMN 強化版」吃的醫美錠　越早吃越凍齡

NMN強化版擁有高含量25000+的NMN之外，還添加N-PLUS，能夠提升吸收率達98%，有加乘的效果。食用者表示，除了膚質外，也感受到身體的活力提升，思緒似乎也跟著清晰，也讓這款NMN 強化版的效果大受肯定，保養專家建議：NMN強化版並不是老人專屬，就如同保養品一樣，越早保養效果越好，越能把年紀定格在最好的年紀。

▲▼NMN,抗老丸,NMN強化版。（圖／資料照）

金馬影后陳淑芳＆不老男神伊正

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