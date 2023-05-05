國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

▲高速公路橋梁耐震補強預計117年全面完工。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

因應強震，高公局啟動「國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程計畫」，全台1,182座橋梁列入補強名單，其中有574座已完成耐震強化，剩餘608座將於民國117年全部完工。

交通部高速公路局今(5)日舉行「高速公路橋梁耐震評估補強工程」技術研討會，產官學界共70多個單位、300餘人共襄盛舉，交通部政務次長陳彥伯致詞時表示，高公局於921集集大地震後啟動高速公路橋梁耐震補強計畫，105年協助交通部研訂，並於110年頒布實施，期能提升交通基礎設施韌性，符合「小震不壞，中震可修、大震不落橋或崩塌」耐震理念，於地震時可作為救災的生命線道路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，目前辦理的「國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程計畫」涵蓋所有尚未完成耐震補強的國道橋梁，預計完成1,182座橋梁補強，共分為3個區段執行，其中區段l已完成293座橋梁補強作業，區段2計有487座橋梁，已完成128座橋梁補強作業，359座橋梁目前積極施工中，區段3計有402座橋梁，已完成153座橋梁補強作業，其餘249座橋梁目前辦理設計作業中，將於117年全部完工。

▲高速公路橋梁耐震補強預計117年全面完工。（圖／高公局）

此次補強計畫中，除一般性的估補強外，包含許多執行困難的橋梁，例如北部都會地區交通命脈的國道1號圓山橋，目前橋梁結構安全無虞，但橋梁壽命50年即將到達，若拆除重建，北部地區交通將全面癱瘓，藉由加固改善可為橋梁補強延壽；其他如國道1號中沙大橋、大安溪橋等較早期興建橋梁，藉由耐震補強改善後，讓橋梁可以不倚靠潛堰固床工也能穩固站

高公局指出，後續路段計畫完工後，全部國道橋梁均能達成耐震設計目標，可提供國人高安全性基礎交通設施，建構完整高效率的大地震後緊急救災生命線道路系統，達成國家整體防災計畫的永續發展總目標。