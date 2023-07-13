知名書店「舊書櫃」將熄燈！業者5聲明曝原因　宜蘭縣府遭轟文化殺手

▲宜蘭知名文青書店「舊書櫃」將熄燈，縣議員怒指「縣府行為根本是文化殺手」。（圖／翻攝自舊書櫃臉書）

文／中央社

宜蘭火車站旁二手書店「舊書櫃」明天停止營業，業者感嘆想向宜蘭縣政府續約不能補件，時代力量批評縣府消滅宜蘭文化。縣府表示，一切均依雙方契約及相關法令規定辦理。

「好日咖啡店」向宜蘭縣府承租宜蘭行口（原宜蘭車站1號倉庫）成立「舊書櫃」，業者在臉書Facebook提出5點聲明，第1，想續約不能補件；第2，想等開標案，書店得先清空；第3，不能讓書店承租者能銜接標案時間，連標的機會都沒有，只好結束營業。

業者表示，第4，7月12日收到公文，2天後7月14日停止營業；第5，創業者、文創產業、青年承租公部門空間，未來都有可能遇到，希望透過對話能凸顯此問題。

民主進步黨宜蘭縣立法委員參選人、縣議員陳俊宇說，「舊書櫃」是宜蘭重要的文化及觀光景點，也是宜蘭青年創業重要指標，縣府先前已用粗糙手法趕走紅磚屋，現在又要用粗暴手法抹煞「舊書櫃」，是想要讓宜蘭縣重要文化地標消失殆盡，縣府行為根本是文化殺手，後續會與縣府溝通，協助承租者爭取相關權益，讓文化得以在此永續發展。

時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰表示，「舊書櫃」一直是宜蘭年輕人和觀光客來到宜蘭休憩或是旅遊的重要據點，如今縣府用粗暴的程序將如此重要的地標趕走，宜蘭縣長林姿妙根本就是消滅宜蘭文化的罪人。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，縣府於民國107年6月由勞工處與「舊書櫃」簽約，期限2年，契約執行中移交工旅處，並於109年經「舊書櫃」依雙方契約，於契約期限屆滿前3個月提出續約申請，由縣府同意後續約2年，不計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延長契約期間，合計4年。

工旅處表示，契約續約預定明天屆滿，不過縣府於契約期限屆滿前3個月並未收到「舊書櫃」提出申請續約，因此，與「舊書櫃」契約屆滿後，有關宜蘭行口周邊，縣府正在研議依宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例，確定後會公平、公正、公開辦理招標，歡迎所有包括「舊書櫃」在內有意願參與者，踴躍參加投標。