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社會 社會焦點 保障人權

獨／內湖500萬強盜案內幕　藏鏡人竟是嘻哈主唱...隔天墜樓亡！

記者黃宥寧／台北報導

內幕曝！北市內湖區3月23日發生500萬元搶案，謝姓女子先後到2家銀行提領現金，卻遭陳、莊、黃、邱姓男子開車門持辣椒水劫走，4嫌當天落網，2個月後弘仁會李男也遭逮捕，5人被依強盜等罪收押禁見。檢警仍認內情不單純，抽絲剝繭後發現，真正指使者是發生搶案翌日墜樓身亡的嘻哈樂團羅姓主唱。士林地檢署偵結，依強盜等罪將李男等起訴。

起訴指出，25歲羅姓男子（3月24日死亡）在3月某日知悉文姓、曾姓男子與謝姓女子將在某銀行提領鉅款，立刻指示李子軒在同年月19日以Telegram向陳哲銘共組強盜集團，陳則聯繫莊逸辰、黃偉傑、黎業鵬策劃強盜計謀。

▲▼500萬搶匪 。（圖／記者郭世賢攝）

▲莊姓嫌犯等4人劫抄後，約1小時在新北市貢寮區、雙溪所警員持槍攔車。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

同年月21日居於幕後的羅男指示李，向陳告知行搶對象將在華南總行領錢並說明文男、曾男外觀特徵，再由陳駕駛車輛搭載莊到中正區重慶南路附近跟蹤，蒐集行搶對象行車習慣、日常作息，同時陳為避免員警追緝，向李提議購買權利車，羅答應後出資9萬元，莊再到桃園某車行以10萬5000元購買車，作為犯罪工具。

案發當天下午1時許，謝女先到國泰世華南港分行提領500萬（以好市多購物袋裝），同日下午2時許，前往第一銀行新湖分行提領195萬時，陳等人見機不可失，陳叫莊將車停在文男駕駛的BMW M5跑車後方，黎、黃下車，陳立刻持辣椒噴霧朝文男臉部噴，再由黎上車將500萬拿走，黃則負責把風，同日下午4嫌落網。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲弘仁會23歲李姓男子逃2個月落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但4嫌對如何得知謝女鉅款一概推說不知，警方懷疑幕後另有主使人，不停歇調查蒐證，鎖定弘仁會23歲李子軒涉有重嫌，5月23日持搜索票在新北市三重區將李男逮捕。

警詢、偵查時，陳、莊、黃等人均坦承犯案，李則表示強盜計畫都是由受羅男指示，也坦承案發後有聯繫陳嫌女友，想用其女友身份聯絡陳的家屬，以代其委任律師，並送8000元給陳，刺探陳是否有供出強盜案幕後指揮者，同時也辯稱，全都是聽羅男指示，由陳去聯絡，自己僅構成幫助加重強盜。

▲▼ 信義區停車場驚見男屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖區500萬搶案幕後羅姓主使者，案發後隔日被發現墜樓身亡。（資料圖／記者黃彥傑攝）

檢警透過線索去尋藏鏡人羅姓男子，意外發現他於搶案隔天被發現墜樓身亡在信義區某處停車場；據警方調查，其家屬表示羅男生前有開口借百萬被拒絕，因此不排除是積欠債務才想不開，經司法相驗判定羅是獨自上樓頂，無外力介入。

檢方根據搶案現場監視器畫面、被告供述等，依加重強盜罪將李子軒等5人起訴；另外狡詐的黎嫌被逮後，一度避免通緝身份遭查獲，竟冒用邱姓友人名義應訊，並先後在警詢、偵查時等筆錄偽造「邱00」署押，也導致媒體也都以「邱姓男子」報導新聞，另被依偽造文書起訴。

至於，扣案贓款500萬，為被告犯罪所得，如未能償還被害人，建請法院宣告沒收，如不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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