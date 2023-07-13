「9999」等鐵支超吉利重機車牌　南投監理站7／24公開招標

▲台中區監理所南投監理站月底將辦理普通重型機車號牌網路招標。（圖／南投監理站提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中區監理所南投監理站本月底將辦理普通重型機車（非電能）「英文代碼NUT-0001~NUT-9999」網路招標，訂於7月24日上午8時起，至112年7月26日上午8時止，於監理服務網招標NUT第1、2、3級計6560面。

南投監理站提醒，有意參加招標者須持有自然人憑證IC卡，且為監理服務網會員，此次招標之普通重型機車號牌及底標如下：一、牌照號碼阿拉伯數字全數相同者底價3000元；二、牌照號碼阿拉伯數字兩對相同或順位者底價2000元；三、得標號牌限定由競標系統中所登錄車主名義領牌，3個月未申領牌照者，則沒入得標金，得標號牌另依規定處理。

四、當設定之最高標金額或出價超過30萬元，須先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）的保證金，即可針對特定號牌持續加價之權利；轉帳繳交保證金時，須同時輸入轉帳者在金融機構開立之帳號，當招標結束轉帳時間截止後，未得標者或得標已繳清全部得標金額者，由招標之監理機關退還保證金。

南投監理站表示，詳情可參閱監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/），如有任何疑問，請於上班時間內逕電洽南投監理站查詢電話：049-2350923轉116 楊先生。