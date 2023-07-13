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快訊／分科測驗公民科好難！　鼓起勇氣對答案看這邊

▲得勝者文教提供公民科試題解析。（圖／記者楊惠琪攝）

▲得勝者文教提供公民科試題解析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

一連兩天的112學年度大學分科測驗今（13日）落幕，今天最後一節考公民，共有2萬1515人報考，比去年增加逾7000人，增幅超過5成，共1388人缺考，缺考率6.45%，比去年減少1.47%。得勝者文教提供試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

補教公民老師張雪雲指出，今年公民試題是歷屆最難的一次，考生拿到考卷應該很想哭，「連我自己都非常震撼！」雖然題目很生活化、時事提也多，但題目閱讀、判斷難度很高，連解題老師都傷透腦筋，學生作答時應該會失去信心，預估五標都會下降1到2級分。

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全國高中教育產業工會分析，今年單選題組多，涵蓋面向廣，延續素養精神，掌握考古題者易得高分，考題出現社經地位與成績關係、居住正義、MeToo等議題，入題貼切、具有亮點。整份試題對考生來說，閱讀量大、判讀資訊多，有熟習考古題、讀思辨力佳的考生易得高分。

全國教師會解題團指出，考題重視文本閱讀理解能力，考生需具備推理分析及整合能力，才能得高分，試題難易度中間偏難，尤其著重閱讀理解及推理分析，較少純知識記憶方面的題型。依據近年命題趨勢，建議未來考生應提升文字閱讀速度及圖表資訊判讀能力。

▼得勝者文教提供公民科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

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▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供公民科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

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