29歲人夫清晨5點衝足療店…疑「馬上風」暴斃！父怒索賠：興奮過度

▲男子足療店「馬上風」身亡。（圖／翻攝自湖北電視綜合頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一29歲男子（小嚴）近日一大清早就前往一間足療店，離奇暴斃身亡。父親懷疑足療店提供了涉黃服務，導致在兒子興奮過度後死亡。小嚴的朋友也透露，自己也曾來過這家店，該店確實有涉黃服務。

據了解，該男子當天前往該足療店進行按摩服務，事發時，他正接受店內一名技師的按摩。然而，就在按摩過程中，男子突然出現身體不適狀況，並隨後不幸離世。家屬對於兒子的離世感到震驚和悲痛，並對足療店涉黃問題提出質疑。

據《湖北電視綜合頻道》報導，湖北武漢一嚴姓男子近日受訪控訴，兒子小嚴6月2日早上5點26分獨自到店，5點43分技師進房間約30分鐘後出來，一直到晚上11點26分左右，殯儀館把小嚴抬走，「在店內17個小時，究竟發生了什麼。」

父親表示，「我兒子好端端的，29歲青壯年，而且沒有基礎疾病，無不良嗜好。早上過來（店）裡的，然後到晚上就死了。」

▲事發地上有衛生紙。（圖／翻攝自湖北電視綜合頻道）

嚴男懷疑足療店提供了涉黃服務，導致在兒子興奮過度後死亡。小嚴的朋友也透露，自己也曾來過這家店，該店確實有涉黃服務。

父親稱，「當時我們進去看到地上有衛生紙啊，垃圾桶裡有一點衛生紙啊。我兒子死的時候也是赤身裸體。」

除了涉黃，父親還質疑足療店的呼救和報警不及時。父親表示，足療店曾給自己提出50萬元人民幣（約新台幣211萬元）的補償方案，但孫女才6個月，後續撫養支出遠不止50萬，未同意發方案，考慮聘請律師與足療店協商。

武漢市公安局洪山分局派出所警員表示，「初步排除刑事案件，如果家屬有異議的話，可以提出屍檢。」