被林右昌酸是生意人　郭台銘回擊：所以民進黨才不懂產業需求

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與政府再因台灣都更政策交鋒。對於內政部長林右昌稱「郭董是生意人，但政府並不是生意人」，郭台銘13日回應，「正因為民進黨政府不是生意人，完全不理解產業需求，七年多的施政，讓整個台灣產業面臨極大的困局。」

郭台銘日前批評台灣的都更、危老重建政策失控，還稱呼「民進黨政府竟還放任建商坑殺地主」。對此，林右昌12日深夜表示，郭董最近對城市規劃有興趣，可以送一本講述近年基隆怎麼改造蛻變，「未來城市備忘錄」這本書給他參考，也請他多多指教。

郭台銘則說，台灣目前的狀況，民間的能量十分旺盛，卻因為政治的僵局，很多產業面臨停滯不前的窘境，無法轉型做出更具附加價值的服務或產品，因為國家失去為產業「整合」及發揮「定錨的作用」，每個產業就像無頭蒼蠅一樣各自為政。

郭台銘指出，他在產業界的幾十年，深深地感受到這股困境，而這困境的根源之一，便來自台灣的領導人，並不是真正的理解產業的需求。可是，當下國際局勢風起雲湧，兩大G2經濟體的新世界供應鏈正在成形，一邊是以美國為主的自由經濟的供應鏈，一邊是以中國為首的威權社會供應鏈。以台灣的高科技實力，可以扮演這兩個世界的關鍵交集，發展台灣最重要的方向，就是要重新塑造台灣在全球經貿戰略布局，使台灣成為G2供應鏈的「全球經貿樞紐」。這是台灣得天獨厚的優勢，但這個機會很可能錯過就消失了，端看政府如何以做出這個關鍵的判斷。

郭台銘認為，正因為民進黨政府不是生意人，完全不理解產業需求，七年多的施政，讓整個台灣產業面臨極大的困局，而自己在產業界有四十幾年的經驗與閱歷，也沒有任何的政治包袱，可以勇敢地提供任何因應迫切時局的建議，與民間攜手合作，一同大步向前。