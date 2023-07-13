排隊未必有！新加坡赴陸簽證大噴發　黃牛搶號近2千台幣

▲大陸尚未恢復與新加坡15天，造成預約辦簽證十分困難。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新加玻赴華旅遊、經商太過密切，近期，不少新加坡民眾在中國簽證申請中心經常大排長龍，甚至出現網路黃牛票，一張要價近2千台幣，才能搶得一個申請受理號。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）日前表示，新加坡與中國的免籤安排還在討論之中，希望有進一步結果。

據陸媒《網易》報導，隨著國際疫情形勢的好轉，以及大陸防疫政策的調整，新加坡人出現報復性旅遊，加上往返大陸和新加坡的航班陸續恢復，有越來越多新加坡人準備來華出差和旅遊，赴華簽證申辦時間一般在四到五天左右。

報導稱，一家新加坡當地旅行社表示，前往大陸的旅遊團需求穩定增長，年底前已安排超過150個相關旅遊團，疫情前熱門旅遊點北京、上海、福建等，依舊受到新加坡民眾的歡迎。

但是2020年3月28日前，大陸對新加坡、汶萊、日本三國持普通護照的公民實施15天的單方面免籤，該政策至今尚未恢復。如今生活恢復常態，新加坡人辦理赴華簽證的需求「井噴」式上升。

大陸簽證申請服務中心上午9時開門，新加坡的申請者從8時在門外排隊，經常出現數百人的長隊。5月中國簽證申請服務中心取消現場排隊領號，增加網上預約號的發放。但申請人的數量和需求太大，網上又出現搶號黃牛，搶號成功收取50至80新加坡元（約合1183元至1892元台幣）

中國駐新加坡大使孫海燕日前也在臉書透露，「上半年中國駐新加坡大使館迎來了赴華簽證『爆發式』增長，共辦理近9萬份簽證。」

▲新加坡民眾申請赴華簽證，黃牛搶號一張要價近2千台幣。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

新加坡民眾赴華簽證難的問題也當地地政府關注。新加坡副總理兼財政部長黃循財上個月17日訪華期間表示，目前有一些關於推進中新兩國相互簽證安排的提議，新加坡樂意收到中國的任何建議方案，並會研究和進一步商討。新加坡外交部長維文日前表示，「新加坡與中國的免簽安排還在討論之中。」

根據新加坡旅遊局7月公佈的最新數據，今年上半年到訪新加坡的中國旅客為42.4萬人，在訪客來源國中排名第五，前四位分別是印尼、馬來西亞、印度和澳洲。

訪問新加坡的大樂旅客數量雖然同比大幅增長，尚未恢復到疫情前的水平。在疫情前，大陸是新加坡的最大旅客來源地。2019年，到訪新加坡的大陸旅客超360萬人次，超過其他任何國家。

根據新加坡旅遊局7月公佈的最新數據，今年上半年到訪新加坡的中國旅客為42.4萬人，在訪客來源國中排名第五，前四位分別是印度尼西亞、馬來西亞、印度和澳大利亞。

訪問新加坡的中國旅客數量雖然同比大幅增長，但遠沒有恢復到疫情前的水平。

在疫情前，中國是新加坡的最大旅客來源地。2019年，到訪新加坡的中國旅客超360萬人次，超過其他任何國家。

新加坡旅遊局今年1月預測，2023年到訪新加坡的國際旅客可達1200萬至1400萬人次，估計帶來約180億至210億新元的旅遊收益。如果下半年訪新旅客數量維持上半年趨勢，全年入境旅客有望突破1200萬人次，相當於疫情前約三分之二的水平。