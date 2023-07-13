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吳欣岱盼AIT擴建理性討論　提數據分析：對台美關係深化是好事

▲▼基進黨台北黨部主委吳欣岱時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

位在內湖的美國在台協會（AIT）近期規劃擴建，希望申請現址正門口旁原內湖國中金湖校區用地，變更為機關用地，引發在地民眾反彈。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱13日就在臉書利用客觀數據分析AIT擴建的利弊，指出金湖國中預定地已經空置太久了，原本的規劃也不了了之，現在AIT願意擴建，象徵著美國對台灣投注的資源繼續增加，對台美關係深化是好事。

吳欣岱指出，AIT擴建的源起，是台北市於2016年開始正式啟動擴建的都市計畫評估，起因是由於高齡以及少子化的影響，市內多處原預定學校用地並無開闢需求。在都發局的公開資料中，檢討學校用地的位址共17處，其中內湖區有4處、南港區有1處，而日前AIT預定擴建場址位於原內湖中學的金湖校區。

針對台北還需要更多教育用地嗎？吳欣岱坦言，這是一件哀傷的事實，台北市儘管是全國首都，人口數卻逐年下降。人口外移、高齡、少子化等影響，儘管內湖因為產業進駐是少數人口有在增加的行政區，但國中國小生的人口數其實沒有太大的變化。

吳欣岱解釋，在還沒有擴建前，這一塊原金湖國中預定地其實有一大部分都是給清潔隊和停管處做臨時停車和廳舍的無償使用，只有靠AIT一側的土地是有償的租用給AIT作為貨櫃放置區及便道。她提到，如同國民黨台北市議員游淑慧說的一樣，原2016年市政府想規劃成科技型青年公共住宅，支援內科產業活動青年人口居住需求共約920戶，連預估興建的模型和棟數都已經做好了，但換成蔣市府後由於國民黨不願意投資社宅、青年住宅，這個計畫沒有持續，而雖然這塊地的產權是屬於中央國產署，但無論是解除與變更學校用地改為機關用地，都是台北市政府所做的決定。

至於AIT的存在，對內湖居民有什麼影響，吳欣岱表示，這有點見仁見智，仔細聽過協調會中居民和里長的訴求，多著重在治安和觀感不佳，甚至有提到「美國人跟我們中國人不一樣，可以從禮拜五晚上唱歌喝酒到禮拜一」這樣的說法；但調出相關的刑事案件、暴力犯罪、殺人以及偷竊的案件，內湖區在這幾年也都是顯著減少，目前尚未查到任何跟AIT進駐導致犯罪率增加的任何客觀數據。

吳欣岱也指出，有些線索或許也可以多少看出一些端倪，因為自從2018年辦事處遷到內湖後，許多建案紛紛以AIT命名，包括「文心AIT」、「康寧AIT」，甚至有主打文案「站在美國的正前方」來做宣傳，許多房產買賣也以這個為加分、號召，要說AIT是嫌惡設施的確不太符合現有的普羅大眾認知。

此外，吳欣岱澄清，其實大家以為AIT裡面都是美國人，但事實上AIT內部有幾百名的台灣本地僱員，佔了大半以上的僱用比例，對於增加本地工作機會是有貢獻的。

吳欣岱最後強調，國家的土地要怎麼用，當然是人民說了算，但要討論也要有所本，而金湖國中預定地已經空置太久了，原本的規劃也不了了之。現在AIT願意擴建，象徵著美國對台灣投注的資源繼續增加，對台美關係深化是好事。

吳欣岱也喊話，建議真的為了我們鄉親好的民意代表不要花時間鼓吹疑美論，或用錯誤的資訊來引起大眾恐慌，提出更多在地化的需求以及合作方式，這樣才能讓我們的家園越來越好。

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