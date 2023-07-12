媒體曝「生物戰劑」會議紀錄　國防部揪錯：不會像共軍用「本黨」發言

▲國防部發言人孫立方。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體今（12日）在報導中刊登去年6月時任行政院長蘇貞昌召開的「南海工作會議」會議記錄，內容提及依美要求我國研發生物戰劑能力，國防部規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（P4）。國防部今（12日）表示，有關「美國疑敦促我研發戰劑」等傳聞均非事實，且國防部不會如同共軍般，使用「本黨」做發言詞，強調以此種「紀錄」做為新聞報導佐證，戕害了國軍形象，要求媒體應即更正。

《聯合報》9日報導，蘇貞昌2022年6月23日與2023年1月9日兩度召開代號為「南海工作會議」的秘密會議，而該會議紀錄中顯示，國防部出席代表說，依美國要求我國防部研發生物戰劑能力，規劃建置新型P4實驗室，而國防部已完成規劃，不過遭到蘇貞昌、美國在台協會（AIT）與總統府接連反駁，因此《聯合報》12日刊登2022年6月23日南海工作會議的會議紀錄佐證，指該會議紀錄提到，依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新型P4實驗室。

不過，國防部隨後回應，軍醫局預醫所以執行傳染性疾病之病原的偵檢、防護及治療任務為主；同時研發生物戰劑的偵檢試劑，以強化防衛性生物戰劑偵檢能力；另P4實驗室則主要針對傳染性疾病的病原進行偵測、防護及治療為主，刻正規劃建置符合生物安全的研發處所，所以有關「美國疑敦促我研發戰劑」、「由美方協助規劃審查」的傳聞，均非事實。

國防部進一步指出，該報今日公布的完整「會議紀錄」，有關「國防部發言」內容更存多項謬誤，使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等，都不是國軍常用軍語。

國防部強調，國軍落實行政中立多年，不會如同共軍般，使用「本黨」做發言詞，以此種「紀錄」做為新聞報導佐證，既不符媒體客觀公正之社會期待，更戕害國軍形象，應即為更正。