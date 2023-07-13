快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

▲民進黨立委高嘉瑜接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，一審法院認定林秉樞共犯下7項罪名，合計判刑2年10月；案件上訴二審高等法院，高院13日宣判，駁回林秉樞上訴。對此，高嘉瑜13日受訪直言，對受害者而言，法律判刑遠遠無法彌補所受到的傷害，尤其她沒有感受到加害者的歉意、反省，無法接受林故意在媒體上帶風向、沒有悔意。

高嘉瑜今天上午在立法院接受媒體聯訪表示，當初會上訴是因為認為判決太過輕，因為林秉樞而受傷的人，不是只有自己一個，因為知道有這麼多受害者，因此她認為自己必須站出來，替所有受害者討公道，甚至希望不要再有下一個受害者，在這過程中，也有一位過去曾被林先生威脅、和解的女性，但林事後再度犯行，導致緩刑被撤銷，這代表這樣的行為是一而再再而三，導致受害者越來越多，藉著這次事件，她盼更多女性勇敢站出來。

此外，高嘉瑜說，也希望推動修法，補正過去沒有辦法保護受害者的地方，包括情侶之間的私密照、影像等等，如果未來被作為威脅的手段，法律上是有法可罰的。

媒體詢問，對於二審維持原判，高嘉瑜是否很失望？高說，對受害者來講，法律判刑遠遠沒有辦法彌補其過去所受到的傷害，尤其是她也沒有感受到加害者的歉意、反省，「對於這樣的判決，法律上可能沒有更多受害者站出來主張公道，就我個人所提供的證據跟資料，法官在有限的情況下做出這樣的判決，我們覺得，背後受害的人，或是他所犯下的罪行，絕對遠遠不止」。

高嘉瑜批評，這樣的判決，導致林秉樞可能只要被關幾天就沒事了，如何讓加害者真正反省，不要再有下一個受害者，是她最主要的原意；至於是否繼續上訴，高說，這會再跟律師討論。

高嘉瑜說，林秉樞當然會有自己法律攻防的手段，但是他過去所做的事情不僅荒誕不羈，而且昧於事實，甚至是故意在媒體上帶風向，這都是她不能接受、認為林沒有悔意最主要的原因，許多女性受害者也告訴自己，很怕受到威脅，因此沒有站出來，希望自己能夠替她們堅持下去，「我的努力不是為我個人，而是為跟我一樣受害者」。