幫忙、還是炫富？　峇里島巨乳「比基尼辣妹」下田幫插秧遭網砲轟

▲峇里島6名身穿比基尼的辣妹遊客下田協助當地民眾農活。（圖／翻攝自Instagram／balilivin）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼峇里島一向是吸引全球遊客來此渡假觀光的首選之一，許多網美甚至還會到當地田園進行「深度旅遊」，融入當地居民的生活、協助農民插秧，同時拍下美照和打卡，近來就有一段影片釋出後備受討論，不少網友質疑這些身材姣好火辣、穿比基尼辣妹插秧的舉動，到底算是協助農民、還是妨礙農民的生活步調。

根據《每日郵報》，最近社交媒體Instagram專頁「在峇里島生活」（balilivin）發布一段影片，對此澳洲網友們表達不同的意見，畫面中可以看到擁有火辣清涼身材、渾圓雪乳的比基尼辣妹踩著田園裡爛泥巴，協助當地農民插秧，事後還和農民們拍下紀念合照，農民們甚至還看起來相當開心。

不過，辣妹們在峇里島前往當地人工作場合渡假炫耀的行為，卻引發澳洲網友們質疑，因為從以前就有人試圖到這個熱門的旅遊勝地，透過假扮成當地農民、從事農活的方式在網路上獲取點閱關注和流量，這些澳洲網友們不滿這些人打擾當地民眾生活的行為。

澳洲網友表示，「這些人不尊重當地弱勢群體，甚至還將當地人視為炫耀他們多金網美生活的道具」、「這分明是一項不尊重當地人的行為」、「拼命工作、從事農活的當地人慘遭外來遊客恥笑」、「我想起了過去那個來自瑞典的比基尼辣妹，現在同樣一群人正在製作同樣的內容」。

▲瑞典一名比基尼辣妹上傳自己俯瞰農田的相片後，遭到網友砲轟。（圖／翻攝自Instagram）

報導指出，該名澳洲網友所提及的比基尼辣妹，其實是來自瑞典斯德哥爾摩的女遊客施萊特（Natalie Schlater），她曾於2019年在Instagram上傳一張她穿著雪白比基尼俯瞰稻田的相片，她還在貼文寫道，「想想我的生活，與每天早上在稻田裡辛勤採摘的男人們有多麼不同」，此言一出立刻遭其他網友毫不留情批評，一些網友痛批她自戀想紅、凸顯貧富差距的惡劣行徑。