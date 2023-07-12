泰國總理投票前夕　選委會建議暫停皮塔議員職務

▲泰國總理熱門人選皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）



文／中央社

泰國國會將於13日投票選出新總理，卻因候選人皮塔作為國會議員持有媒體股份，被控違反競選規則。距離議會投票僅剩1天，泰國選舉委員會今天建議憲法法庭暫停皮塔的議員職務。

綜合法新社與路透社報導，皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨（Move Forward）在5月14日選舉中拿下最多席次。但皮塔面臨不少挑戰，上個月，泰國選舉委員會成立了一個特別委員會，調查他是否符合競選公職的資格。

選舉委員會今天在聲明中表示：「選舉委員會已考慮了這個問題…並認為根據泰國憲法，皮塔的議員身分無效。」並稱選委會已結束調查。

選委會主席主席逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）向法新社證實，該機構已建議憲法法庭暫停皮塔的國會議員職務。

選舉委員會的調查圍繞皮塔涉嫌擁有一家現在已停止運作媒體公司的股份。根據泰國選舉規定，國會議員不得持有媒體股份。

選委會表示，「有證據表明國會議員皮塔在選舉登記日仍持有媒體股份，這是選舉候選人不被允許的」。選委會證實，將向憲法法庭提交調查結果，以「進一步審議」。

來自選舉委員會、不願具名的消息人士告訴路透社，選委會還會要求憲法法庭在作出裁決前，先暫停皮塔的議員資格。

儘管憲法法庭原訂於今天召開會議，目前尚不清楚何時會對此案作出裁決。

根據泰國法規，即使皮塔被暫停國會議員職務，他仍然能夠合法角逐總理一職。

前進黨批評選舉委員會在沒有給予皮塔反駁指控的情況下，草率做出決定。

前進黨秘書長柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）在記者會上表示：「皮塔仍然100%有權利參與總理投票。我們要向所有這樣的機構傳達一個訊息，就是不要忘記人民的支持。」

皮塔在國會告訴記者，他的「精神很好」，並稱「明天將依原定計畫舉行表決」。