三寶爸用「幸福密碼」嗨中3.3億　刷新杭州個人中獎最高金額紀錄

▲杭州一名三寶爸用家人的生日組成幸福密碼投注，幸運獲得3.3億元的高額彩金。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州一名「三寶爸」用老婆孩子的生日組成「幸福密碼」買「福利彩」（類似大樂透、威力彩等彩券），開出的7個數字（含特別號）全中，驚喜獲得7710萬元人民幣（約3.34億元新台幣）的頭彩獎金，欣喜之餘也第一時間和家人分享這則喜訊，由於獎金數額巨大，這名三寶爸表示，「還要慢慢考慮如何規劃使用。」

《錢江晚報》報導，7月11日，雙色球第2023079期開獎，我（浙江）省喜中16注一等獎，分別為杭州15注、台州1注。其中，杭州購彩者憑借一張15倍投注的30元人民幣（約130元新台幣）單式自選票，幸運擊中15注一等獎，單注獎金514萬元人民幣（約2231萬元新台幣），共計收穫獎金7710萬元人民幣！

這名幸運的三寶爸昨（12）日一早便前往兌獎大廳領取彩金，他表示，選號時花了一番心思，「這組號碼是用老婆孩子的生日組出來的，最近就是感覺這組號碼特別好，就開始單式多倍，不論中不中，也是件很有意義的事情，多虧家人帶來的幸運。」

據悉，三寶爸僅30歲左右，因工作關係長期和家人分隔兩地，才用這種方式表達對家人的愛和思念。三寶爸從2009年開始接觸雙色球，從2元（人民幣，下同）一注的單式購買，到後面各種玩法都有涉及，是雙色球的忠實粉絲。家人都很支持吳先生的這個興趣愛好，但也會不時提醒，一定要保持理性購買。

這組「幸福密碼」也讓三寶爸刷新杭州市福彩個人最高中獎紀錄，同時是2023年浙江省福彩的個人最高中獎紀錄，在歷年雙色球中獎金額排名第五。