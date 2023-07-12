「劇場手譯」讓聽障、聾人無障礙欣賞！替無聲世界打開劇場大門

▲莫比斯圓環創作公社舉辦《大象飛過我的耳朵》工作坊，分享「視形傳譯」（劇場手譯），讓聽障者能夠走入劇場。（圖／林育全攝影／莫比斯圓環創作公社提供）

記者林育綾／台北報導

「視形傳譯」又稱「劇場手譯」，是將手語傳譯運用在劇場表演，讓聽障者、聾人能夠在劇場中無障礙欣賞，為無聲世界打開劇場大門。莫比斯圓環創作公社在近日舉辦相關座談、工作坊，讓更多人了解文化平權及藝術共融。

「視形傳譯」(Performingartinterpretation) 與一般手譯的差別，在於具有劇場詩意性、畫面性，更大的手語運用空間、劇本轉譯能力，目的都是為了拓展聾人參與藝術的權利，使文化近用權更落實扎根在公民生活之中。

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▲「視形傳譯」與一般手譯的差別，在於具有劇場詩意性、畫面性，更大的手語運用空間、劇本轉譯能力。（圖／林育全攝影／莫比斯圓環創作公社提供）

莫比斯圓環創作公社7月8日～7月11日舉辦《大象飛過我的耳朵》視形傳譯座談及培訓工作坊，藝術總監黃子翎擔任計畫主持人，邀請美國First Chair Interpreted Productions表演藝術口譯機構總監Kevin Dyels 擔任授課講師，與10位手語翻譯、4位聽障者學員展開12小時「劇場視形傳譯員」培訓，為臺灣接軌國際藝術共融系統。

黃子翎從2021年展開《大象飛過我的耳朵》文化平權計畫，與聽障者及聾人走入劇場表演、享受舞台，並首次引進視形傳譯員培訓系統，獲得社會各界聽障、手語協會等相關組織肯定。

▲莫比斯圓環創作公社引進「視形傳譯員」培訓系統，獲得社會各界聽障、手語協會等相關組織肯定。（圖／林育全攝影／莫比斯圓環創作公社提供）



經歷疫情嚴峻的2年，此次終於將Kevin Dyels邀請來臺，分享美國在聽障文化平權及藝術共融經驗。Kevin Dyels表示，在美國的藝術共融計劃大部分皆由企業、基金會贊助，在台灣能夠由劇團發起，雖然微小，但這份力量讓他十分感動。和14位學員參與工作坊的過程，也讓他看見台灣劇場培育視形傳譯員的優秀潛力。

▲▼「視形傳譯」（劇場手譯）拓展聾人參與藝術的權利。



《大象飛過我的耳朵》邁入第3年，除了受到文化部、台北市文化局、新北市文化局的支持，今年莫比斯再度獲得板橋435藝文特區表演藝術團隊進駐資格，與新北市文化局攜手，將園區打造為文化平權能量匯聚場館，讓新北市的藝文環境能夠擁有更開放、多元的特性，提供各種族群無障礙的文化參與機會。