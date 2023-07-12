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香港黑莓卡成詐騙手段　NCC積極打詐：未實名制將實施斷網

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）近日積極打詐，針對詐騙集團愛用的「黑莓卡」，從 7 月初起已要求五大電信業者針對重點區域，按照漫遊契約，針對詐騙行為、且無實名制預付卡關掉「數據漫遊」，進而防堵詐騙集團透過上網服務進行洗錢等等非法行為，不再提供網路服務，目前重點防堵區域則為香港。

▲▼ 黑莓卡 。（圖／翻攝自網路）

NCC近日積極打詐，11日在「打詐論壇」中提及黑莓卡詐騙相關，對此，在12日例行記者會中，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，已開始要求電信業者針對使用黑莓卡詐騙相關進行防堵，目前電信業者與其他國外業者已有相關技術規範協議，在其中第12、14條中有共同協防、打詐。

對此，所謂黑莓卡泛指國外電信業者「無實名制」的SIM卡，在台灣、中國地區因為門號、預付卡都必須進行雙證件實名制，並不會有黑莓卡的出現，詐騙集團利用未實名制、價格低廉、可隨時拋棄的特性等，透過上網等方式進行詐騙、洗錢動作，因此，NCC於7月初開始，要求5大電信業者針對詐騙集團祭出相關防治手段。

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據了解，目前在台灣詐騙中以來自香港的黑莓卡作為最大宗來源，俗稱台灣旅遊卡，若碰上詐騙相關事件，電信業者基於雙方所簽訂的漫遊協議，可實行停滯漫遊條款，將停止使用者的「數據漫遊」，僅基於緊急救難原則提供通話服務，若使用者想恢復上網功能，也可以透過聯絡電信業者恢復。目前首先將針對香港部分業者進行防堵，未來將擴大到東南亞地區，期盼將電信詐騙數量逐步降低。
 

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