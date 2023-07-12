賴辦稱中央興辦社宅狠甩新北　柯志恩反問：賴清德在台南蓋幾戶？

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨11日發文批評，蔡政府社宅政策跳票「騙局一場」，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱則回擊，反觀國民黨總統參選人、新北市長侯友宜任內興辦社宅數量不到3000戶。對此，國民黨智庫執行長柯志恩12日就在臉書反問，「那賴辦要不要先問問看賴清德在台南市長任內的最後兩年（2016年、2017年）究竟興辦了幾戶社會住宅？」

柯志恩指出，昨日蔡政府才被批8年20萬戶社宅跳票，賴清德卻急著加碼50萬戶，看到賴辦「氣噗噗」的反批新北社宅政策，批評內容各種邏輯錯誤，令人啼笑皆非。她提到，賴辦說侯市長任內興辦的社宅數量不到3000戶，還用中央興辦數量「狠甩」新北的用詞來大酸地方，拿中央的資源來比地方不會不好意思嗎？

柯志恩再提到，而仔細看賴辦所謂的新北興辦數量不到3000戶，看來是在說「興建中」和「已決標待開工」的社宅，拿新北自己蓋的2714戶去比較中央在新北蓋的8083戶，但照這個邏輯來看，依「內政部不動產資訊平台」統計至6月30日，現在民進黨執政的台南和高雄，地方自己「興建中」和「已決標待開工」的社宅分別才「1838戶」和「1755戶」，中央則有「4896戶」和「9214戶」，請問這算中央狠甩台南、高雄幾條街？

此外，柯志恩表示，賴辦還說蔡政府2016年的社宅政策是「中央補助，地方推動」，批評國民黨怎不先檢討自己的執政首長，似乎在怪地方蓋得太慢，她反問，「那賴辦要不要先問問看賴清德在台南市長任內的最後兩年（2016年、2017年）究竟興辦了幾戶社會住宅？」

柯志恩強調，既然都知道社宅政策需要中央和地方共同努力，那不是應該更務實的訂定目標嗎？而不是選舉到了就「先射箭、再畫靶」，畫大餅來欺騙選民，總統蔡英文這樣做，賴清德竟還如法炮製，「很明顯賴市長、賴院長、蔡總統做不到的事，現在賴總統參選人還想再欺騙人民嗎？」