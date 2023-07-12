　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

7-ELEVEN「全鄉全店 全天服務」里程碑達成，7-ELEVEN門市自7月10日凌晨00點起推出「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，以迪士尼人氣角色設計結合全台五大區域特色風景圖素，全款7套蒐集，內容物超值、實用又吸睛；內附「全鄉全店刮刮卡」，有機會將BMW iX xDrive40 純電豪華旗艦休旅以及精品包等總價值超過500萬元的好禮帶回家！全店集點自7月10日 15點起推出「迪士尼100周年系列精品集點送」，攜手7大品牌推出近50款周邊，從外出包袋、公仔、飾品、真空杯/瓶到電器通通有，全套周邊完整蒐藏，不管外出還是在家，都有滿滿的迪士尼商品陪伴在身邊！

迎接暑假出遊熱潮！7-ELEVEN推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣北/中/南/東/離島等五大區域特色風景圖素，並以暑假環島出遊主題，規劃夏季抗暑最必備的冰霸杯+多功能托特包以及抗UV晴雨傘+兩用文青袋，雙系列肖像周邊，外出旅遊超實用；福袋內附全鄉全店刮刮卡，頭獎祭出價值336萬元的 BMW iX xDrive40 純電豪華旗艦休旅、貳獎柏金包、凱莉包以及福袋專屬獎迪士尼100周年系列野獸國40吋白金米奇公仔，獎項總價值超過500萬元。

此外，「迪士尼100周年系列精品集點送」攜手法國潮牌PALLADIUM、犀牛盾、福部屋、野獸國、VACANZA飾品、美國CORKCICLE、大同電器等7大品牌推出近50款周邊。另更推出香港潮玩具品牌限定色「迪士尼URDU福部屋幸運公仔」，以達摩及招財貓跟米奇與唐老鴨為靈感，結合「米」、「樂」、「福」、「得」幸運字推出10款幸運公仔（隨機出貨），還有隱藏版的粉金招財貓米奇與粉金達摩米奇，以及「福部屋幸運公仔套組（8入）」可一次蒐集，擺放在家或辦公桌，祈求招來好運、夢想成真。

ET快訊
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

441間小吃店一次看！　全台第一份數位版「美食地圖」快收藏

就是今天！超商這門市「免費送便當」　限量100個爽吃　

廚師漢克最可靠的神隊友「KitchenAid」優質鍋具　家樂福會員專屬點數限時超值換購中

限時6天！超商「美式買11送11」來了　珍珠奶茶下殺40元爽喝

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

441間小吃店一次看！　全台第一份數位版「美食地圖」快收藏

就是今天！超商這門市「免費送便當」　限量100個爽吃　

廚師漢克最可靠的神隊友「KitchenAid」優質鍋具　家樂福會員專屬點數限時超值換購中

限時6天！超商「美式買11送11」來了　珍珠奶茶下殺40元爽喝

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

啦啦對女神巫苡萱穿平口泳裝錄影　一下水走光「泳衣變圍巾」糗翻

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

民眾拾獲皮包！屏東內埔警通知領取　失主：不是在家裡？

婚假請8天！公司發公告「取消3600元禮金」　她錯愕：看透了

新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭

消費熱門新聞

限時6天！超商「美式買11送11」

就是今天！超商這門市要送100個便當

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

速食店「漢堡買1送1」今天限定搶

速食店最新牽絲起司咔滋餅開吃了

超商「59元國民便當」今起開賣！

麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

限時1天！超商免費送100個國民便當

超商人氣「思樂冰」推出2款新口味

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

全台首份數位版小吃地圖快收藏！

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

手刀搶訂！1折爽吃王品嚮辣「濕式熟成冷藏牛」

滿2000送200　統領週慶回饋有感

更多熱門

相關新聞

出走香港！KID、峮峮遊迪士尼

出走香港！KID、峮峮遊迪士尼

「RUN世界」第二彈前進香港啦！RUN新聞主持人KID和峮峮來到香港迪士尼，不僅在香港迪士尼玩樂一整天，峮峮還入住了LinaBell主題套房，滿滿的LinaBell讓峮峮忍不住跳起炸裂舞！究竟迪士尼還有哪些好吃、好玩、好買的呢？7月11日下午5點記得準時收看節目！

偉士牌Primavera米奇特仕版亮相

偉士牌Primavera米奇特仕版亮相

專屬煙花位要價上千「看人頭」

專屬煙花位要價上千「看人頭」

台灣正妹圓夢變「迪士尼員工」！曝工作半年心得

台灣正妹圓夢變「迪士尼員工」！曝工作半年心得

必搶聯名美妝！禰豆子眼藥水太軟萌

必搶聯名美妝！禰豆子眼藥水太軟萌

關鍵字：

7-ELEVEN迪士尼福袋

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面