【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

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7-ELEVEN「全鄉全店 全天服務」里程碑達成，7-ELEVEN門市自7月10日凌晨00點起推出「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，以迪士尼人氣角色設計結合全台五大區域特色風景圖素，全款7套蒐集，內容物超值、實用又吸睛；內附「全鄉全店刮刮卡」，有機會將BMW iX xDrive40 純電豪華旗艦休旅以及精品包等總價值超過500萬元的好禮帶回家！全店集點自7月10日 15點起推出「迪士尼100周年系列精品集點送」，攜手7大品牌推出近50款周邊，從外出包袋、公仔、飾品、真空杯/瓶到電器通通有，全套周邊完整蒐藏，不管外出還是在家，都有滿滿的迪士尼商品陪伴在身邊！

迎接暑假出遊熱潮！7-ELEVEN推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣北/中/南/東/離島等五大區域特色風景圖素，並以暑假環島出遊主題，規劃夏季抗暑最必備的冰霸杯+多功能托特包以及抗UV晴雨傘+兩用文青袋，雙系列肖像周邊，外出旅遊超實用；福袋內附全鄉全店刮刮卡，頭獎祭出價值336萬元的 BMW iX xDrive40 純電豪華旗艦休旅、貳獎柏金包、凱莉包以及福袋專屬獎迪士尼100周年系列野獸國40吋白金米奇公仔，獎項總價值超過500萬元。

此外，「迪士尼100周年系列精品集點送」攜手法國潮牌PALLADIUM、犀牛盾、福部屋、野獸國、VACANZA飾品、美國CORKCICLE、大同電器等7大品牌推出近50款周邊。另更推出香港潮玩具品牌限定色「迪士尼URDU福部屋幸運公仔」，以達摩及招財貓跟米奇與唐老鴨為靈感，結合「米」、「樂」、「福」、「得」幸運字推出10款幸運公仔（隨機出貨），還有隱藏版的粉金招財貓米奇與粉金達摩米奇，以及「福部屋幸運公仔套組（8入）」可一次蒐集，擺放在家或辦公桌，祈求招來好運、夢想成真。