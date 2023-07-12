泰坦號像箭一樣垂直下墜　專家曝恐懼71秒：5人意識到即將內爆

▲泰坦號下水後失聯，研判發生災難性內爆，造成5人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」6月18日失聯後，研判發生內爆，導致5人罹難。西班牙水下專家馬汀（José Luis Martín）推測，泰坦號出現故障後開始朝海底墜落，像箭一樣垂直下墜，5名罹難者可能在爆炸發生前的48秒至71秒，就意識到即將發生內爆。

紐約郵報報導，馬汀依據經驗詳細推測泰坦號失事過程，認為泰坦號出現電氣故障，造成潛水器失去推力，在沒有推力的情況下，乘客與操作員約400公斤的重量會集中在靠近觀察口的前端，破壞泰坦號縱向穩定性。

馬汀研判，致命事故就發生水深約5500英尺（約1676公尺）處，「潛水器開始向海底墜落，控制與安全功能受損，無法再進行操作」，海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush）無法啟動緊急槓桿降低重量返回水面，泰坦號改變位置，「像箭一樣垂直下墜」，因為舷窗處的乘客重量使潛水器失去平衡。

▲泰坦號採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計。（圖／路透）

馬汀相信，這一切都發生在48秒至71秒的自由落體過程中，「每個人都擠成一團，想像一下那種恐怖、畏懼、痛苦，就像一部恐怖片」。在這段期間，泰坦號上的5人意識到情況的嚴重性，且整個過程中身處黑暗環境中，「很難想像他們在那一刻經歷了什麼」。

馬汀進一步提到，隨著泰坦號沉入海底深處，船體承受突然增加的水下壓力，導致潛水器的碳纖維船體在水深9000英尺處受到強大壓縮，「船體收縮速度，與使用丙烯酸材料製作的舷窗收縮速度不同，導致細微裂縫，進而發生內爆」。由於內爆速度極快，5人瞬間死亡。

目前正式調查報告尚未公布，上述僅為專家個人看法，不過船體結構問題被認為是造成內爆的原因之一。維吉尼亞理工大學海洋工程教授布里佐拉（Stefano Brizzolara）表示，船體耐壓外殼可能存在缺陷，可能在巨大壓力下裂開，很難說是什麼原因造成這種情況下的結構破壞，但任何微小材料、幾何缺陷、法蘭連接錯位等因素都可能引發結構性塌陷。

布里佐拉也說，碳纖維非常容易出現可能的缺陷，與其他材料相比更加脆弱，且在極深之處，任何微小的洩漏，都將使水以每小時620英里的速度湧入，可瞬間奪走所有人性命。

自從事故發生以來，海洋之門拒絕發表任何評論，暫停所有探險商業營運。部分的人認為，執行長拉許對安全的鬆懈態度可能導致事故發生。

▼海洋之門執行長拉許（左）也是罹難者之一。（圖／達志影像／美聯社）