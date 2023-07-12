快訊／國道開一半停路肩…乘客「無呼吸心跳」！駕駛急下車跪地CPR

▲國道1號南下麻豆路段，一輛轎車車上乘客突失去生命跡象，駕駛緊急停靠路肩搶救 。（圖／翻攝高速公路1968）

記者林悅、陳韻如／台南報導

一輛自小客車於12日上午9時 52分許，開車行經國道1號南下301.9公里處時，車上年約60歲男乘客突然叫不醒，且失去呼吸心跳，駕駛連忙將車停靠路肩報警。警消獲報後，線上指揮駕駛對患者實施CPR，並立即出動救援，不過當救護人員抵達時，患者已失去生命跡象，救護人員除立即接手持續CPR外，也緊急將患者送麻豆新樓醫院搶救，至於詳細的事發原因仍待調查釐清。