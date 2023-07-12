好市多起司驗出「致癌物」！今年同款產品累計4798公斤流入市面

▲好市多起司驗出「致癌物」！今年同款產品已有4798公斤流入市面。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

好市多自美國輸入「油漬摩佐羅拉乾酪」在邊境檢出一級致癌物「環氧乙烷」，後市場抽驗也發現1批違規，截至7月11日止，累計回收138.602公斤。食藥署表示，該產品效期很短，2個多月就會屆期，今年除了2批違規產品外，另有7批輸入，總淨重4798公斤，都在6月底前到期。目前食藥署已將邊境抽驗比率提升為20~50％。

環氧乙烷是國際癌症研究中心（IARC）公布一級致癌物，長期接觸恐增加血癌、淋巴癌以及神經病變風險，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷在美國、加拿大核准使用作為香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但根據研究顯示，環氧乙烷有致癌性，因此歐盟禁止將其用作殺蟲劑，台灣也禁用，不得檢出。

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食藥署副署長林金富表示，環氧乙烷各國使用規定各異，美、加准用於植物和辛香料上，但台灣、日本則不得使用，此次檢出的微量環氧乙烷殘留，可能是從起司添加的辛香料驗出。食藥署每年都對冰淇淋、泡麵等產品進行後市場稽查，結果均為100%合格，之後也會將起司納入例行抽驗中。

▲好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷之回收情形說明。（圖／食藥署提供）

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，好市多販售在效期內的「油漬摩佐羅拉乾酪」，經檢驗結果檢出環氧乙烷1.277 mg/kg，查該批產品總計進口913.92公斤，尚庫存156.4公斤，已要求好市多下架回收作業，截至7月11日止，累計回收138.602公斤，退貨數量會在週末大幅增加。

林金富提到，食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。食藥署會追蹤高雄市衛生局裁罰金額，有結果就會向國人報告。