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社會 社會焦點 保障人權

行人挨撞還被罰500！網看畫面罵爆「要走田裡？」　議員出手了

記者蔡怡萍／桃園報導

網紅Cheap昨（9）日在粉絲專頁發文，指出有網友在清明節掃墓時走在田間小路，被後方來車撞上，人不但受了傷、幾個月後還被桃園楊梅分局交通隊，依違反道交條例「無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通過」開罰500元，讓他傻眼痛批，而桃園市議員黃瓊慧看過當時的影像後，直指「這是有爭議的罰單」，已移請車輛事故鑑定會進行深入的判斷，並釐清這種不得已人車爭道的情況開罰定義為何。

▲▼ 行人掃墓被撞還遭開罰500。（圖／Cheap臉書粉專提供）

▲行人走在路旁被撞還遭開罰500。（圖／Cheap臉書粉專提供，下同）

「Cheap」發文表示，有網友清明掃墓，走在小路被後方來車撞上，結果幾個月後，被楊梅分局交通隊開罰500，理由是違反道交條例：無正當理由，在未劃設人行道之道路，不靠邊通過，他看了影片中的狀況，傻眼道「去掃墓只能走田裡嗎」，「這種小路車子就是要慢慢開，不知道在急什麼，又是汽車最大嗎？這叫沒靠邊，以後都要走在田裡才不會被開罰了吧，請楊梅交通隊的員警示範一下，這條路如何走不會被罰」。

畫面一出引發轉發熱議，有眼尖網友指出「行人是因為樹叢樹枝阻擋才稍微往左靠，所以無正當理由是？」、「阿就有一棵樹在那邊是要怎麼靠邊走」，也有人狠酸「用500元教訓不走在田裡的行人、路是用來違停的不是用來走的」、「都靠邊走了，被撞還要收罰單，是要行人跳到田裡去嗎？」。

▲▼ 行人掃墓被撞還遭開罰500。（圖／Cheap臉書粉專提供）

▲▼男子被撞到受傷，幾個月後還收到「未靠邊通過」的500元罰單。

▲▼ 行人掃墓被撞還遭開罰500。（圖／Cheap臉書粉專提供）

桃園市議員黃瓊慧得知後，也進一步釐清案件緣由，她發文表示，事發當下報警後，撞到行人的駕駛透過保險公司申請「事故初判表」，所以才有後續被撞的行人被舉發的這張罰單，但她也說「在我看來是十分有爭議的一張罰單」，因這張罰單忽視了當時路邊停滿車的情況、肇事車輛在鄉間小路未放慢速度還撞傷行人，居然是被撞的行人被開罰500元！

黃瓊慧強調，已請交通大隊將這段影片及案發之前因後果，搭配當時的節日條件，移請桃園市政府車輛行車事故鑑定會進行專業鑑定，納入當時現場的道路條件進行評估，同時也要釐清鄉間小路的人行道應如何劃設，或所謂的靠邊通行的定義為何。

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