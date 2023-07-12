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iPhone 15改USB-C超方便？　外媒：恐只能用「專用線材」

▲iPhone 15渲染圖。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15渲染圖。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

過去，帶有 USB-C 接口 iPhone 看似很難實現，不過由於歐盟監管方面的規定和 Lightning 連接器的限制，目前預計，今年的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 就會全面改用 USB-C。

經過多年的討論，歐盟正式就通用充電接口標準達成一致。從 2024 年開始，在歐盟 27 個國家、地區銷售的所有智慧手機都將被要求使用 USB-C 充電，這包含 iPhone 甚至 AirPods 等配件。

蘋果原先反對強制 iPhone 配備 USB-C 接口的立法，蘋果認為，此類法律扼殺了創新，實際上導致了更多的環境浪費。

在蘋果的充電問題上，過去就充滿許多討論，天風國際分析師郭明錤在 2019 年首次預測，蘋果最快將在 2021 年發布「無口」 iPhone，全面採用無線充電，但這一預測並未實現。主要是因為無線技術不夠可靠或強大，不足以完全取代 Lightning 或 USB-C，充電速度不夠快，數據傳輸緩慢。

郭明錤也在去年 5 月預測，今年推出的 iPhone 15 將配備 USB-C 接口，用於充電和數據傳輸，彭博社報導也持相同看法。蘋果營銷主管 Greg Joswiak在接受採訪時表示，蘋果別無選擇，只能遵守歐盟立法。

不過也有報導指出，蘋果正在研究如何仍能保留對 iPhone 配件生態系統的「控制權」。一份報告表明， iPhone 15 的 USB-C 可能僅限蘋果認證電纜使用。

郭明錤報告稱，USB-C 將為 iPhone 15 帶來更快的充電速度。不過，據報導，這些更快的充電速度將僅限於經過蘋果認證的 USB-C 連接線。目前，iPhone 14 和 iPhone 14 支援最高 20W 的最大充電速度，Pro 機型最高支援 27W。

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