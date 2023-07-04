四種新色登場！iPhone 15全系列渲染圖曝光

▲iPhone 15新色。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

先前就有報導指出，蘋果計劃推出新的深紅色選項作為今年iPhone 15 Pro的獨家新色。目前有最新消息指出，已經確認有深紅色新色，且消息人士還補充，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus將提供新的綠色選項，目前推測入門版有三種新色，加上Pro機型的深紅色，共有四色與果粉見面。

根據外媒9to5mac報導， 爆料指出，iPhone 15 Pro 新色「深紅色」可能比​​ iPhone 14 Pro 的深紫色要淺一點，但相對還是深色系。而 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的綠色接近 iPhone 12 和 iPhone 11 的綠色，接近薄荷綠，這種顏色在 iPhone 13 中已停產，並且在 iPhone 14 中也沒有回歸。

根據外媒先前的報導，蘋果似乎也將推出淺藍色和粉色作為入門級 iPhone 15 機型的其他顏色選擇。

▲iPhone 15 Pro新色。（圖／9to5mac）

而iPhone 15 Pro 的顏色選擇將特別有趣，由於目前推估iPhone 15 Pro 也將由鈦製成，鑑於向鈦金屬的過渡，蘋果還需要完善鈦材料的塗層工藝。蘋果必須考慮良率、生產時間和成本等因素，才能決定呈現出來的色彩。