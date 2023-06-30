iPhone 15全系列外觀有哪些變化？新顏色、邊框設計一次盤點

▲iPhone 15外觀變化盤點。（圖／Phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

預計在今年 9 月蘋果會發布其最新的四款旗艦手機 iPhone 15 系列，在iPhone 15問世之前就有許多相關消息流出，現在也整理iPhone 15系列的外觀變化，給想要換機的消費者參考。

更薄的邊框

iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 擁有手機史上最薄的邊框，手機製造商一直在追求最大化手機螢幕空間，減低四個邊框的厚度。外媒Phonerena也表示，預計在 iPhone 15 系列尤其是 Pro 機型上看到的最大變化之一是更薄的邊框。 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 據說邊框窄至 1.5 mm，將成為有史以來邊框最薄的手機。

圓邊和新框架

有些人喜歡 iPhone 11 鵝卵石般的外觀和触感，而有些人則更喜歡從 iPhone 12 開始至今的銳利邊緣。有傳言稱，蘋果將嘗試將 iPhone 15 系列的優點結合起來。預計 側框將更加向後彎曲，同時保持螢幕位置的鋒利邊緣。

據稱，這將是為了讓 iPhone 15 系列更容易長時間握持，同時仍然保持相當現代的方型外觀。洩露的消息指出，蘋果將升級所有 iPhone 15 機型的邊框，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max使用鈦金屬邊框， iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 則為不銹鋼邊框。

動態島

動態島是iPhone 14 Pro和14 Pro Max的主要賣點之一，但今年 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 等初階機型都會配備動態島，瀏海螢幕將完全走入歷史。

配備 USB-C

iPhone 15 系列很有可能成為第一個搭配USB-C的產品。這並不是很明顯的視覺變化，對於 Pro 型號來說，向 USB-C 的過渡可能帶來更快的充電速度和傳輸速度。不過，據說常規 iPhone 15 和 15 Plus 型號不包括此升級，因為 USB-C 端口可能只會導致外觀略有不同。

靜音開關改為操作按鈕

iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計工作方式與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。當您將手機靜音時不再有紅線。然而，這個新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。

新顏色

顏色可能是讓手機煥然一新的最簡單方法，預計iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將出現顏色為午夜、星光、紅色、粉紅色、藍色。而iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 顏色為深空黑、銀、金、深紅。

▲iPhone 15新色渲染圖。（圖／Phonearena）

▲iPhone 15 Pro傳將有深紅新色。（圖／Phonearena）