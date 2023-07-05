iPhone告別128G時代！15 Pro系列傳256G起跳　1亮點有感提升

▲iPhone 15新機渲染圖日前曝光。（圖／9to5mac）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 15和iPhone 15 Pro系列預計今年9月發布，近日有自稱是深圳富士康內部人士的中國網友向媒體透露，新機電池容量大增，而且Pro系列也將標配256G儲存容量，代表蘋果將告別128G的時代。

IT之家引述微博爆料網友「@抬頭皇冠在腳下」的私訊爆料，該網友自稱深圳觀瀾富士康內部人士，並稱消息的準確度有8成。若消息屬實，今年秋季發布的iPhone 15系列電池容量相比上一代，提升幅度將非常有感。

實際容量為：

iPhone 15：3877mAh

iPhone 15 Plus：4912mAh

iPhone 15 Pro：3650mAh

iPhone 15 Pro Max：4852mAh

前一代iPhone 14系列電池實際容量：

iPhone 14：3279mAh

iPhone 14 Plus：4325mAh

iPhone 14 Pro：3200mAh

iPhone 14 Pro Max：4323mAh

不過此消息仍屬於爆料消息，與實際情況是否相符仍有待商榷，因此僅供參考，9月就會揭曉。

另還有微博博主「@數碼科技大爆炸VVV」援引自稱富士康員工的爆料，指出iPhone 15 Pro系列外觀設計與前一代一樣，充電槽改成Type-C接口，並改從標配256G容量起跳，若消息屬實，將代表蘋果終於要告別128G的時代。

另外值得一提的是，iPhone 15 Pro系列將採用全新A17仿生晶片，採用台積電3奈米製程技術，比蘋果目前5奈米製程技術性能更高，同時還降低了35％的功耗，再配上電池大容量，一來一往之下，新機續行有望明顯提升。

iPhone 15 Pro系列從A16仿生晶片，升級到全新A17仿生晶片以外，iPhone 15 和iPhone 15 Plus也將延續前一代「晶片有別」策略，升級到A16仿生晶片。