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社會 社會焦點 保障人權

5兄妹爭亡父遺產！最後竟「誰也領不到」　郵局1原因拒絕提款

▲中華郵政，郵局，漲價，郵資，寄信。（圖／記者賴文萱攝）

▲5名子女遺產官司落幕，不料郵局卻拒絕一行人領取...（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

譚姓男子的父親過世後，與4名兄弟姊妹打官司，最後獲得1/5遺產，並持判決書到郵局提領。不過，郵局主張判決書上雖寫存款有590萬元，但實際經國稅局強制執行後，戶頭僅剩377萬元，存在落差，因此拒絕給付，氣得譚男提起民事訴訟。台北地方法院審理後，判決中華郵政應依比例給付75萬元，全案可上訴。

根據判決書，譚男父親2017年4月過世後，在郵局留下存款，5名子女因無法協議分割，最後經法院審理，判決每人繼承5分之1確定。沒想到，譚男拿判決書到郵局領取自己那份遺產時，卻遭郵局人員拒絕，原因是判決書上寫著590萬元，但郵局存款僅剩377萬元，因此拒絕他領取。

譚男追查交易紀錄，發現姊姊在父親離世後，曾先提領了一筆35萬元，再指定扣繳遺產稅，所以帳戶被國稅局強制執行了197萬元，才導致存款餘額只剩377萬元。為此，他提告中華郵政，請求給付剩下377萬餘元的5分之1，一共75萬4209元。

郵局主張，判決書所示帳戶餘額為590萬餘元，與被繼承人帳戶餘款377萬餘元有落差，郵局身為金融機購婉拒取款，是依法盡到善良管理人的注意義務，避免客戶有所損害和日後紛爭。

台北地院近日判決，法院已確定判決譚男可分得5分之1遺產，如今譚父在郵局存款尚餘377萬餘元，中華郵政應准許譚男如數領取父親帳戶內5分之1的金額，一共75萬4209元。

▼郵局主張，是善盡善良管理人的注意義務，才婉拒譚男取款。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼郵局,櫃台,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

 
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