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就是今天！超商這門市「免費送便當」　限量100個爽吃　

▲▼7-11國民便當回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11全台門市即日起限量開賣經典「59元國民便當」。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

就是今日！超商為慶祝超經典「國民便當」回歸，今（12）日特別在指定門市舉辦「免費送便當」活動，上午10點30分開放排隊、上午11點起發送，預計將送出100個59元國民便當，每個便當皆含6道配菜，送完為止。

7-11今（12）日將在台北博源門市免費送出100個「59元國民便當」，今日上午10點30分開放排隊，上午11點起發送，每人限兌換1個，數量有限送完為止。

▲▼7-11國民便當回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11台北博源門市將免費送出100個「59元國民便當」。（圖／記者周姈姈攝）

這款「59元國民便當」即日起在全台逾6700間門市限量開賣，米飯選用在地台南11號米種，整塊無骨里肌肉經8小時以獨家醬汁醃製入味後，再以堅持古法120天釀造的豆豉滷製烹調，呈現排骨鮮嫩口感及傳統風味，再搭配蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，總共有6道菜。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲外送小比薩買1送1。（圖／必勝客提供）

必勝客即日起至7月31日於全門市祭出「外送9吋小比薩買1送1」，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「15款經典口味買1送1」，包括超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等通通有，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，而奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩則不適用此優惠。

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