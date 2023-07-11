限時6天！超商「美式買11送11」來了　珍珠奶茶下殺40元爽喝

▲7-11最新桃園復興「羅浮門市」盛大開幕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控快來搶便宜！超商為慶祝達成全鄉全店里程碑，即日起陸續推出一系列優惠，其中，線上有「濃萃美式買11送11」、「濃萃拿鐵買11送7」及「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選18杯711元」等咖啡飲品折扣，活動期間每日限量開賣，可要把握機會買。

統一超商秉持創辦人高清愿「成長教我感恩，責任教我無私的開創」精神，7-11於2019年啟動全鄉全店專案，盤點368鄉鎮中仍有多處購物不便的行政區尚有服務缺口，其中有30個鄉鎮為首次有7-11進駐並提供全天服務，而最新桃園復興「羅浮門市」即起開幕，象徵達成全鄉全店全新里程碑。

「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常；為提供在地居民更便利的服務與豐富的生活體驗，除了基本的代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台，以及滿足日常需求的食品/用品量販專區、均一價59元生活用品區，更首次集結近30項在地優質好物於專區陳列。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「濃萃美式買11送11」、「濃萃拿鐵買11送7」等優惠。

為慶祝「羅浮門市」開幕，7-11推出多重優惠，OPEN POINT行動隨時取即日起至7/16止有「全鄉全店 全天服務」咖啡飲品優惠，包含「濃萃美式買11送11」、「濃萃拿鐵買11送7」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選18杯711元」、「CITY TEA經典純奶茶/四季春純奶青任選22杯711元」、「CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選10杯711元」。

7-11實體門市則有「指定品任2件79折、4件75折」，即日起至7/16止，指定品包含CITY系列、飲料、泡麵、零食等；7/14起至7/16止，OPEN POINT會員單筆結帳金額滿888元加贈OPEN POINT點數100點。(每會員上限200點，總限量15萬點)

麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，即日起至8月8日，只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8月15日前，把握機會搶吃免費大麥克。

▲麥當勞熟客券限時回歸，集滿3張熟客券就可免費吃1個大麥克。（圖／麥當勞提供）