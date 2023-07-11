民進黨團：14日遞案「外役監條例」修法　納立院臨時會議程

▲外役監條例引發爭議。（圖／記者王兆麟攝）



記者杜冠霖／台北報導

資深女星易淑寬獨子易寶宏，因捲入夜店殺警案被判9年刑期，卻僅服刑2年半多就獲准轉外役監，引發「外役監條例」修法聲浪。對此，民進黨團11日表示，黨團14日將遞案，要求立法院長游錫堃下週一朝野協商、確立議程，會將性平三法、21世紀台美貿易協定、外役監條例納入議程，不會打假球。

對於外役監條例修法，民進黨團書記長莊瑞雄表示，黨團14日遞案，會要求院長下週一朝野協商、確立議程，民進黨團會提出性平三法、21世紀台美貿易協定、外役監條例，希望朝野充分聚焦討論、形成共識，外役監的本質為何、如何修法可以符合社會大眾的期待都要好好討論。

莊瑞雄指出，從聯合國決議 全世界都是如此 外役監機構本來是要讓受刑人得到啟發、回歸社會，在台灣變成大家認為那是一個爽缺，這樣的落差相當大，若重刑犯符合假釋規定就直接丟回社會，這是危險的，一定要透過中間的矯正機關再回歸社會。

莊瑞雄直言，修法部分要跟各黨團充分討論，上次公聽會學者專家連共識都沒有，要肯定外役監價值，但相關規定修改需要學者、專家、各黨團很負責任的溝通。

莊瑞雄表示，比較國外外役監設置，有只關晚上的、關假日的，若在台灣採取同一制度肯定會暴動，外役監條例修好幾次了，時代力量、國民黨也有自己的版本，互相用民粹指責謾罵，完全沒有幫助。

對於外役監條例，民進黨立委黃秀芳表示，各方還有一些不同意見，透過臨時會集思廣益，在下個會期儘速通過，這也符合社會大眾期待，不該讓外役監成為這些重大刑案者的天堂。

黃秀芳指出，很多殺人犯或重大刑案者被判8-10年，關了2年就可以申請外役監，表現良好的話六日還可以放假回家，希望外役監修法可以在臨時會討論、下會期修法完成。

黃秀芳直言，所有立委都非常關心這個議題，透過討論提出意見，最快就在臨時會一起討論，如果有共識應該就可以很快通過。若朝野有共識，學者專家意見都一致的話，在臨時會通過也可以。