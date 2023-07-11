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社會 社會焦點 保障人權

闖民宅找獨處老人下手「搜口袋開抽屜拿錢」　民眾公布惡女畫面

▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）

▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在「我是新營人」臉書社群PO出一段影片，有1名女子侵入網友住處，向獨自在家的老先生要100元未果，竟動手搜老先生的口袋及開抽屜欲搜刮錢財，幸好沒有得逞，網友公布畫面提醒民眾小心注意該女子，新營分局指出，已主動聯繫當事人完成報案，警方將深入釐清偵辦。

▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）

網友PO出影片，並表示：「各位新營的鄉親要注意，我家在7/10號中午12:23左右，有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入，跟我阿公要100，我阿公不給，她就直接伸手摸阿公口袋，沒摸到錢還直接去開阿公的抽屜，還好沒有財物損失，公布攝影機畫面讓大家多防範，攝影角度不好請見諒~~，我阿公沒有被metoo啊阿各位！」。

▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）

新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關臉書社團「我是新營人」張貼有位婦人侵入民眾家中之影片內容，新營分局已主動聯繫當事人完成報案，並瞭解相關案情及取得監視器影像，後續將積極偵辦查處。新營分局亦在此呼籲民眾，家中若有老人或小孩在家時，務必做好門禁管制，若發現有陌生人入侵，及時報案請求警方協助，以保障自身生命、財產安全。

▲有一個全身包的密不透風的婦人直接闖入民宅，向網友的阿公要錢未果，竟動手摸阿公口袋，及直接去開抽屜，網友呼籲民眾小心注意。（圖／翻攝我是新營人臉書，下同）

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