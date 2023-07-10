騎士經過樹林竟遭掉落電纜線活活電死！台電判賠1615萬確定

▲騎士經過樹林，竟遭掉落電纜線電死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市羅姓男子2015年間騎機車路過新北市烏來區某樹林空地時，台灣電力公司的電纜線竟因斷裂而懸落，羅男竟遭活活電死。家屬起訴求償，案件纏訟多年，歷經多次廢棄發回，最高法院最後判決台電須賠償1615萬餘元確定。

本案發生於2015年1月22日中午，根據本案確定判決指出，當時羅姓男子路過烏來區啦卡路9巷36號附近樹林空地，台電編號B6801HA89號電桿和架連的「烏來WK23饋線」因斷裂而垂掛在地，羅男經過電纜線，遭高壓電纜直接電死。

家屬不滿，認為台電對於電纜線管理有疏失，因此提出民事訴訟，向台電請求喪葬費、撫養費、精神慰撫金等，共計求償2264萬餘元。一審法院判決台電敗訴，須賠償1484萬餘元，二審再改判台電須賠償1535萬餘元。

案經部分確定、部分廢棄發回後，更一審審理後，採用內政部公告之2015年度新北市每月最低生活費12,840元為基準，但扣除妻子因財產較多不須羅男扶養，因此更一審改判准賠償1400萬餘元。全案再經廢棄發回，更二審法院又改認定妻子也需要扶養費，經過計算後，更二審改判決台電須賠償羅男的4名子女再加上妻子的扶養費，總計判准賠償1615萬餘元。案經最高法院審理後，認為更二審已經完備，因此駁回雙方上訴，台電確定要賠償1615萬餘元。