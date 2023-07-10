殺警犯進外役監警界炸鍋！蔡清祥：修法完成前從嚴審查

▲法務部長蔡清祥回應殺警犯進外役監問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟可進入外役監爽快服刑，讓基層員警在PTT炸鍋「我那學長白死了！」。法務部長蔡清祥10日親上火線回應，強調《外役監條例》去年9月間就已經送立法院審議，排除此類重大犯罪；另外他也指出，修法完成前，會責成矯正署從嚴審核。

發生在2014年9月間的「台北市夜店殺警案」，某燈具小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市知名夜店「Spark」消費，因鬧事遭夜店安管趕離。曾男與劉女隨即號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫當天休假的信義分局員警薛貞國到場幫忙。薛男到夜店後就一腳踹向曾男，曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛男在3分鐘內遭致命攻擊致死。案發後引起警政機關重視，陸續逮捕70餘人到案。全案陸續定讞，曾男夫婦2022年遭判刑8年定讞。

而前立委黃國昌日前臉書直播時，有一名疑似基層員警趁機留言，稱當時夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬兒子易寶宏，現在竟然在外役監服刑，員警悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發基層員警不滿。法務部也發布聲明，強調易男早在台南殺警案前半年，就已經獲遴選移入武陵外役分監執行，並非台南殺警案後才轉入外役監。

不過殺警犯進外役監的消息持續發酵，多名總統參選人都提出批評。法務部長蔡清祥10日上午親上火線回應，他說：「《外役監條例》在去年9月22日時，已經送到立法院審議，修正的內容，就包括了殺警重大暴力犯罪，排除可以進入外役監服刑。」

蔡清祥強調：「另外，還要遵循外役監為中間處遇的精神，必須在假釋或期滿前一年才可以申請到外役監來服刑。主要是讓他們懂得自我管理，為未來復歸社會而做準備。不過在修法完成前，我已經督促矯正署，對個案要從嚴審查。」