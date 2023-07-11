楊實秋獨子遭大馬歌手PO文稱「賣淫為樂」　遭判刑並驅逐出境

▲大馬歌手丘沁偉。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

前北市議員、名嘴楊實秋的獨子楊澤祖，與「熊聲暖男」歌手丘沁偉糾紛還沒完結。丘男先前因架設網站關係，取得楊氏父子的個人資料，2人鬧翻後，丘男上網PO文稱楊澤祖「賣淫為樂」。高等法院將丘男判刑6月、得易科罰金18萬元，併科罰金10萬元，執行完畢驅逐出境。可上訴。

楊澤祖因涉及多起刑案而躍上新聞版面。他被按摩工作室蕭姓前老闆指控，在2020年離職後，進入工作室偷走價值150元的精油，楊男最後遭竊盜罪判刑2月定讞。楊男也與蕭姓前老闆互控誹謗，另外他也曾與未成年女子交往，並上傳性愛影片遭起訴，日前才賠償18萬元獲判緩刑。

楊男與丘沁偉先前也爆發猥褻案件，雙方關係讓人存疑。丘男先前因為協助架設網站的關係，得知楊氏父子個人資料，而2人鬧翻後，丘男2020年11月到2021年10月間，長達1年的時間內，陸續在各大討論區、臉書等處，發表侮辱楊男的言論，包含「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」、渣形畢露「噁爆！」、「神經病！」、「恐嚇性侵」、「賣淫為生」、「偷拍、散布性愛影片」、「仗著楊實秋濫訴成性」、「下海當男妓」。

不僅如此，也在楊實秋的臉書上留言「偷拍犯的爸爸」、「淫蟲的爸爸」、「兒子賣淫你教的嗎」「養不教父之過，會生不會教」、「有種不要刪留言多讀點書啊國民黨後裔」、淫蟲的議員爸爸等等言語，楊男因此提出告訴。

丘男一審被依照違反《個人資料保護法》判刑6月、得易科罰金18萬元。上訴二審後，高院也認定他違反《個人資料保護法》判刑6月、得易科罰金18萬元，另外在併科罰金10萬元，執行完畢後驅逐出境。