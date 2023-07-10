正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

▲原籍土耳其的朱恩樂（左），是首位歸化我國的足球洋將（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署強制執行1名朱姓男子所欠交通罰鍰，意外發現當事人竟是第1位歸化我國的足球洋將朱恩樂、原籍土耳其，他在2020年因在北市騎機車拒做酒測挨罰18萬元，分期付完10萬元就沒下文，朱男近期剛賣掉土國房屋籌措另案訴訟費用，接獲銀行通知存款被新北分署強制執行，朱男趕緊託朋友出面幫忙繳清餘款。

現年35歲的朱恩樂Onur Doğan出生於土耳其伊斯坦堡，從小就學踢足球，19歲加入土國當地聯賽隊伍，他透過臉書認識台籍妻子，經妻子協助，2010年23歲時來台踢全國城市足球聯賽並讀大學，2014年歸化中華民國成為首位取得我國身分證的足球洋將，目前效力台灣企業甲級足球聯賽的隊伍，身高超過180公分的朱男主踢前鋒，外號「土耳其火槍兵」。

本案源於家住新北市永和區的朱男，2020年2月20日深夜11點多，騎機車在北市羅斯福路3段被警員攔檢，他拒做酒測，被移送台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，朱男向裁決所辦理分期付款，但繳納10萬元後就沒下文，今年（2023年）3月被移送新北分署強制執行。

▲歸化我國的足球洋將朱恩樂欠繳拒做酒測罰鍰被移送強制執行，託妙齡美眉幫他出面付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署起初從卷證僅知朱男是歸化洋人，所以只函查朱男存款、扣到約2000元。朱男接獲銀行通知，向新北分署查詢才驚覺自己被移送強制執行，託1位妙齡美眉替他出面處理，美眉不經意透露朱男身分，轉述朱男本案跟朋友聚餐喝啤酒，想說離家不遠，就騎機車回家卻碰到臨檢，因怕涉及刑案而拒做酒測。

朱男先前向新北分署表示想再度辦理分期付款，但美眉說朱男在台月薪數萬元，近期剛賣掉土國房子籌措另案訴訟費用，正好有錢可付清罰鍰餘款，新北分署查出朱男另欠1筆汽車強制險罰鍰3000元，美眉直接一併繳清結案。新北分署藉此呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，若受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免被強制執行。