　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

▲▼全運會男足，新北對上台北市 。朱恩樂（圖／記者謝孟儒攝）

▲原籍土耳其的朱恩樂（左），是首位歸化我國的足球洋將（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署強制執行1名朱姓男子所欠交通罰鍰，意外發現當事人竟是第1位歸化我國的足球洋將朱恩樂、原籍土耳其，他在2020年因在北市騎機車拒做酒測挨罰18萬元，分期付完10萬元就沒下文，朱男近期剛賣掉土國房屋籌措另案訴訟費用，接獲銀行通知存款被新北分署強制執行，朱男趕緊託朋友出面幫忙繳清餘款。

現年35歲的朱恩樂Onur Doğan出生於土耳其伊斯坦堡，從小就學踢足球，19歲加入土國當地聯賽隊伍，他透過臉書認識台籍妻子，經妻子協助，2010年23歲時來台踢全國城市足球聯賽並讀大學，2014年歸化中華民國成為首位取得我國身分證的足球洋將，目前效力台灣企業甲級足球聯賽的隊伍，身高超過180公分的朱男主踢前鋒，外號「土耳其火槍兵」。

本案源於家住新北市永和區的朱男，2020年2月20日深夜11點多，騎機車在北市羅斯福路3段被警員攔檢，他拒做酒測，被移送台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，朱男向裁決所辦理分期付款，但繳納10萬元後就沒下文，今年（2023年）3月被移送新北分署強制執行。

▲▼歸化我國的足球洋將朱恩樂欠拒做酒測罰鍰被移送強制執行，託妙齡美眉幫他出面付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲歸化我國的足球洋將朱恩樂欠繳拒做酒測罰鍰被移送強制執行，託妙齡美眉幫他出面付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署起初從卷證僅知朱男是歸化洋人，所以只函查朱男存款、扣到約2000元。朱男接獲銀行通知，向新北分署查詢才驚覺自己被移送強制執行，託1位妙齡美眉替他出面處理，美眉不經意透露朱男身分，轉述朱男本案跟朋友聚餐喝啤酒，想說離家不遠，就騎機車回家卻碰到臨檢，因怕涉及刑案而拒做酒測。

朱男先前向新北分署表示想再度辦理分期付款，但美眉說朱男在台月薪數萬元，近期剛賣掉土國房子籌措另案訴訟費用，正好有錢可付清罰鍰餘款，新北分署查出朱男另欠1筆汽車強制險罰鍰3000元，美眉直接一併繳清結案。新北分署藉此呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，若受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免被強制執行。

ET快訊
熱爆！　路標指示牌「融化」軟趴趴
快訊／柯文哲演唱會　8800元4分鐘完售
快訊／母子2人雙雙陳屍住家
LIVE／北科大白飯之亂炎上！系主任自封吃飯系　5億生母住處
廣東幼稚園砍人6死1傷　門口全是血
正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是歸化台灣洋將
快訊／男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押
一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖PTT大洗版
獵殺26kg「龍王鯛」比讚合照　2男獲判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

快訊／台東命案！52歲兒全職照顧開刀母　雙雙陳屍住家

正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

快訊／台東男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押

北市警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬元

郵局帳簿交姪子保管慘了　桃園婦遭多人提告淪通緝犯

騎士經過樹林竟遭掉落電纜線活活電死！台電判賠1615萬確定

比讚合照「龍王鯛」還上傳買賣群！2男「釣到的」獲判無罪

遭恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　「請他買衛生棉」趁隙逃逸

爸帶小三移居巴拉圭　兒曝「最後見面1舉動」助攻媽休夫

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

快訊／台東命案！52歲兒全職照顧開刀母　雙雙陳屍住家

正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

快訊／台東男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押

北市警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬元

郵局帳簿交姪子保管慘了　桃園婦遭多人提告淪通緝犯

騎士經過樹林竟遭掉落電纜線活活電死！台電判賠1615萬確定

比讚合照「龍王鯛」還上傳買賣群！2男「釣到的」獲判無罪

遭恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　「請他買衛生棉」趁隙逃逸

爸帶小三移居巴拉圭　兒曝「最後見面1舉動」助攻媽休夫

LINE「這功能」客戶超愛用！　一票人喊煩：為何不打字

殺警犯服外役監！侯友宜轟賴清德「擺爛」　完全執政要完全負責

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

導航要用Google還是Apple？　鄉民大讚1優點選它：完全屌打

室友太可口...鵜鶘伸筷子嘴「含住小袋鼠」　背後藏可愛原因

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

快訊／國際海事組織加嚴溫室氣體排放　2030至少5%近零、2050淨零

永慶公益線上講座　心理師蔡宜芳幫助大眾擺脫自我懷疑

連鍵盤也是螢幕！外媒曝蘋果「摺疊」 MacBook　2025年亮相

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

社會熱門新聞

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

本人認證的「徐薇之光」出事了　混亂過程曝光

快訊／快改道！北市南京西路天坑擴大　新封閉搶修區域曝

「徐薇分校」遭法院查封　才獲總統頒全國優良補習班

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

即／北市空屋深夜大火　延燒隔壁鄰居

台東男尾隨砍人影片曝！妙齡女頸部遭攻擊倒地

恐怖巧合！8人路過國道火警3分鐘後車燒了

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

離職師痛批「公然說謊」　徐薇分校回應了

更多熱門

相關新聞

警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬

警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬

台北市警局大同分局沈姓警官，1日凌晨騎乘共享機車搭載2名友人「3貼」，被信義分局同仁攔查，發現酒測值達0.28mg／l，超過公共危險罪標準而移送法辦，台北地檢署當天開庭訊後將他請回，考量沈男坦承犯行，素行良好等因素，10日給予緩起訴處份，處分期間1年，條件是需繳庫5萬元。

阿北買早餐「半路買保力達」爽喝！遇警攔查慘了

阿北買早餐「半路買保力達」爽喝！遇警攔查慘了

台中男酒駕逆向撞3車　他神反應逃過一劫

台中男酒駕逆向撞3車　他神反應逃過一劫

保時捷男酒駕上路！開到睡著「沿路滑行」

保時捷男酒駕上路！開到睡著「沿路滑行」

男酒後駕車昏睡路旁　這下慘了

男酒後駕車昏睡路旁　這下慘了

關鍵字：

酒駕洋將歸化酒測罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面