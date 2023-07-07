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姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲爸爸薪水要養一家七口。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

沒錢卻敢下單4張台積電？一名女網友透露，爸爸在對岸工作，薪水要養一家七口，其中包括中風的姑姑。事實上，姑姑沒有存款，醫療費、開銷都由原PO爸媽支付，且姑姑目前也住在爸媽買的新房子裡，不料姑姑偷買4張台積電，阿嬤得知後要求原PO媽媽作保，甚至逼房子過戶給姑姑，讓原PO傻眼至極。

一名女網友在Dcard表示，單身姑姑約1年前中風，隨後就住在爸媽買的公寓裡，而她以前身體健康時，過著四處打工的生活，也嘗試與朋友創業，結果後來雙方撕破臉，事業也不了了之，基本上沒有存款。

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原PO說，姑姑中風後態度消極又不復健，阿公阿嬤還特地北上照顧，直接前陣子才好轉一些，不料近日腦根筋不對，姑姑竟下了4張台積電股票，「分2天下單，一天下2張 ，我真的蠻傻眼的...很清楚這絕對不是她負擔得起的！」

阿嬤得知後，第一時間就打給原PO媽媽，但媽媽吵不過，一度被迫去當姑姑的當保人。所幸營業員評估姑姑沒有工作，下4張台積電並不合理，於是沒有買成功，但原PO害怕的是，若之後姑姑又私自下單，「慘的就是我爸媽了。」

話鋒一轉，原PO提到，爸爸在對岸工作且薪水不錯，而媽媽個性任勞任怨，平時幫忙照顧姑姑之外，也負擔醫藥費、輪椅與尿布等開銷，其中爸爸的薪水要養全家7個人，因此讓原PO難以理解，姑姑怎麼會擅自買4張台積電。

但鬧劇還沒完，阿嬤事後還要求爸媽把公寓過戶到姑姑名下，再度讓原PO傻眼至極，房子雖然不在蛋黃區，但是新蓋的建案，房價推估也有1000萬上下。對此，原PO求助眾人看法，「有什麼好辦法可以解決？」

底下網友狂勸，「千萬不要當保人，自家人都不行，一旦出事真的很可怕，拜託他們不要愚孝，硬起來」、「怎麼會吵不過阿嬤？台積電一張58萬，4張就232萬了耶」、「這不是投資詐騙，這是情勒詐財」、「第一次聽到買股票要保人，是被那種賴的詐騙集團騙了吧」、「奶奶這種行為最可惡最不要臉」、「叫妳爸媽開始過財產到妳身上，到時就兩手一攤」。

有內行解釋，「每日交易限額是有限的喔，跟你的工作年紀收入有關，萬一姑姑是想玩當沖或融資融券也會有限額，前提是有開成功，不是誰都能買的，營業員的確會攔，因為萬一吃違約交割營業員會被罰」。

留言串還釣出苦主悲憤分享，「過來人告訴你，真的不要白癡當保人，我媽當初也是這樣被逼當保人，雖然我盡全力阻止，但還是不敵長輩情勒，後來那個垃圾跑路了，欠了千萬債務，導致房子被銀行法拍，薪水被固定扣薪，那時長輩還說是上輩子相欠債」。

▼姑姑沒錢，竟偷買4張台積電，所幸最後被營業員擋了下來。（示意圖／記者高兆麟攝）

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

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