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20多歲男胃穿孔送急診　醫揭「3大不良習慣」都是病因

敏盛綜合醫院外科醫師陳榮堅表示，許多不良習慣都會導致胃部病變。（示意圖／Pixabay）

▲敏盛綜合醫院外科醫師陳榮堅表示，許多不良習慣都會導致胃部病變。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

一名從事業務工作的20多歲男子，日前仍在上班卻因胃痛被送到急診，經查發現是胃穿孔。敏盛綜合醫院外科醫師陳榮堅表示，男子之所以患上此病，在於許多不良習慣導致，包括抽菸、壓力大、飲食不規律，最糟糕的是，男子只要胃部不適，就會吃止痛藥抑制疼痛。

陳榮堅在臉書粉專以男子的情況為案例發文，直言不良習慣、壓力增加都是促成胃穿孔的病因。談及胃潰瘍，他表示，此病有程度方面的不同，一般民眾壓力大的時候，胃部多少都會有點發炎，但當發炎的程度越來越劇烈、集中在某一個點，胃黏膜就會產生凹陷，從而變成潰瘍。

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陳榮堅提到，患有胃炎、胃潰瘍其實不會很痛，通常痛覺都是胃潰瘍或胃炎造成的「胃痙攣」和「胃穿孔」，由於胃酸如同鹽酸腐蝕性強、胃黏膜能保護胃壁不受胃酸侵蝕，一旦胃黏膜受損造成胃潰瘍，甚至胃穿孔，胃酸就會進到腹膜腐蝕器官，並且誘發疼痛。

如何避免胃潰瘍？陳榮堅指出，首要是改善飲食不規律，而在胃不舒服的時候，可吃一點溫和的食物，像是秋葵、山藥、蒸蛋，但切記別因餓太久就突然爆食，至於不會脹氣的民眾，不妨喝一點牛奶或豆漿，重點是選擇「溫和」的食物「少量」進食。

陳榮堅表示，避免自行服藥也很重要，好比含有NSAID、類固醇成份的止痛藥，就會造成胃黏膜損傷，也應避免抽菸、喝酒、熬夜，亦要盡量減少壓力。此外，他指出，若發現幽門桿菌就要及早治療，「胃潰瘍有60%跟幽門桿菌有關，但是有幽門桿菌的人大概只有20%會有症狀，大部分的人甚至不知道自己有幽門桿菌。」

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