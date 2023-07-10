▲體育局長許彥輝表示，觀音國民運動中心10日起試營運，開放14天免費入館體驗。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「觀音國民運動中心」10日宣佈試營運，即日起迄23日、開放14天免費入館體驗。市府體育局表示，觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，整體建築造型搶眼，以藍、白、橘三種色調交織設計，體現蔚藍海洋及純淨天空的清爽感。

館內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場(籃球場)等運動設施，種類十分豐富；其中重金打造的羽球場更引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響，帶給球友們高品質的使用體驗。

此外，為呼應全齡族群需求，25公尺室內溫水游泳池旁亦設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室，讓民眾能夠享有舒適的運動及休閒體驗。館內也設有兒童體適能室與社區教室，未來規劃開設兒童相關體適能課程，並與社區大學合作，促進當地兒童體能發展，活化運動中心各式風貌。

觀音國民運動中心試營運期間，民眾可享全館14天免費體驗！另外，桃園市政府更加碼推出特別優惠方案，自7月24日起至12月31日止，將提供觀音、新屋區居民專屬5折優惠方案，只要設籍觀音區和新屋區的鄉親，來館時主動出示身份相關證件(如身分證、戶籍謄本等)，即能享有館內所有運動設施半價優惠。此外，桃科工業園區職員來館時主動出示相關工作證明文件(如工作證、員工在職證明等)，亦可同享此半價優惠。

▲觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口。（圖／體育局提供）

因應台灣逐漸邁入高齡化社會，除提供65歲以上長者於公益時段（週一至週日8:00至10:00、週一至週五14:00至16:00）可享免費入場外，未來也將開設更多樂齡族群的體適能及游泳課程，促進年長者身心健康。另觀音國民運動中心鄰近桃園科技工業園區，為服務工業園區內的廣大移工族群，未來也預計規劃移工朋友享有團體課程9折優惠（如瑜珈運動、有氧運動、舞蹈課程等），提供移工族群友善的運動環境，透過運動開拓社交網路，落實運動平權政策，重視多元族群的正向發展。

觀音國民運動中心鄰近台61線西部濱海快速公路與台66線東西向省道快速公路，民眾可開車或騎車來館享受全新設施，場館地下停車場合計提供37個汽車停車位與51個機車停車位，方便來館民眾停放。欲使用大眾交通工具的民眾，可搭乘「桃園市公車5039線」(中壢-中壢，經觀音、永安)至觀音國民運動中心站下車，每日自6:15至18:50間共計12班次供民眾乘坐。