　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

▲觀音國民運動中心10日起試營運

▲體育局長許彥輝表示，觀音國民運動中心10日起試營運，開放14天免費入館體驗。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「觀音國民運動中心」10日宣佈試營運，即日起迄23日、開放14天免費入館體驗。市府體育局表示，觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，整體建築造型搶眼，以藍、白、橘三種色調交織設計，體現蔚藍海洋及純淨天空的清爽感。

館內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場(籃球場)等運動設施，種類十分豐富；其中重金打造的羽球場更引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響，帶給球友們高品質的使用體驗。

▲觀音國民運動中心10日起試營運

此外，為呼應全齡族群需求，25公尺室內溫水游泳池旁亦設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室，讓民眾能夠享有舒適的運動及休閒體驗。館內也設有兒童體適能室與社區教室，未來規劃開設兒童相關體適能課程，並與社區大學合作，促進當地兒童體能發展，活化運動中心各式風貌。

觀音國民運動中心試營運期間，民眾可享全館14天免費體驗！另外，桃園市政府更加碼推出特別優惠方案，自7月24日起至12月31日止，將提供觀音、新屋區居民專屬5折優惠方案，只要設籍觀音區和新屋區的鄉親，來館時主動出示身份相關證件(如身分證、戶籍謄本等)，即能享有館內所有運動設施半價優惠。此外，桃科工業園區職員來館時主動出示相關工作證明文件(如工作證、員工在職證明等)，亦可同享此半價優惠。

▲觀音國民運動中心10日起試營運

▲觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口。（圖／體育局提供）

因應台灣逐漸邁入高齡化社會，除提供65歲以上長者於公益時段（週一至週日8:00至10:00、週一至週五14:00至16:00）可享免費入場外，未來也將開設更多樂齡族群的體適能及游泳課程，促進年長者身心健康。另觀音國民運動中心鄰近桃園科技工業園區，為服務工業園區內的廣大移工族群，未來也預計規劃移工朋友享有團體課程9折優惠（如瑜珈運動、有氧運動、舞蹈課程等），提供移工族群友善的運動環境，透過運動開拓社交網路，落實運動平權政策，重視多元族群的正向發展。

觀音國民運動中心鄰近台61線西部濱海快速公路與台66線東西向省道快速公路，民眾可開車或騎車來館享受全新設施，場館地下停車場合計提供37個汽車停車位與51個機車停車位，方便來館民眾停放。欲使用大眾交通工具的民眾，可搭乘「桃園市公車5039線」(中壢-中壢，經觀音、永安)至觀音國民運動中心站下車，每日自6:15至18:50間共計12班次供民眾乘坐。

ET快訊
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
「白飯之亂」北科大學生錯在哪　鄉民：做這件事白目了
少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」
快訊／Joeman、妮婭分手！
快訊／陳凱倫性侵未遂 中職已收到判決書：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

貓站長出勤被冷氣聲嚇到　牠狂碎唸...網笑：要收驚

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

隆銘綠能短線漲逾4成太多　並列17檔注意股

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

41歲坤達「腹肌炸裂」！連柯佳嬿也驚呼...鬆口感情維繫秘訣

普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

20多歲男突送急診！醫點名「最糟糕1習慣」嘆：已胃穿孔

寶雅上半年營收破105億元　持續展店挹注業績

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

遭疑躲賴身後「導演」學生　議員回應

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

「新北永續未來學院」體驗營

台南運河溺水女子恢復生命跡象

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

搶救氣喘兒　花蓮女奔警所求開道送醫

勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

台北基隆河SUP挑戰賽　勇者熱力招募中

花蓮跆拳道穿金戴銀　國際少年運動會奪2金1銀

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

竹蓮寺捐贈救護車2台　消防局再添利器

台東「土壤及地下水繪本親子說故事」活動又來囉

更多熱門

相關新聞

桃園市總圖館營運4個月　吸引逾110萬人次　

桃園市總圖館營運4個月　吸引逾110萬人次　

桃園市近年來，於各圖書館大幅提升館藏資源，市立圖書館唐連成館長18日表示，教育部甫在國家圖書館公布「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」並頒發閱讀力表現績優城市，桃園市共榮獲5個獎項，其中桃園市投入購書資源經費居全國之冠。

台南藏金閣2館連假試營運

台南藏金閣2館連假試營運

中華電信協助中小企業「上雲」有感提升營運效能

中華電信協助中小企業「上雲」有感提升營運效能

台南新化果菜市場試營運

台南新化果菜市場試營運

iPhone 14將登場！網憂成都封城影響　鴻海駁：成都造iPad、未影響i14

iPhone 14將登場！網憂成都封城影響　鴻海駁：成都造iPad、未影響i14

關鍵字：

觀音國民運動中心營運特別優惠方案　

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

UNIQLO「免費好康」被挖出

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面