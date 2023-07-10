快訊／北市南京西路「天坑」搶修中　李四川：最快週四晚上通車

▲台北市副市長李四川10日傍晚前往南京西路「天坑」視察。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現天坑，但北市府於10日清晨通知，因損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）10日仍雙向封閉。台北市副市長李四川傍晚再到現場視察，提及該處最快週四晚上通車，但若仍有掏空情形，則可能再延1至2天。

李四川傍晚5時20分再度前往南京西路「天坑」處視察，針對現場最新狀況，李四川表示，目前已用低強度混泥土灌將近18車，後面預估還會灌到22車，今日將低強度混泥土灌完以後，會放置24小時進行穩定，並於11日用拓地雷達做檢測，假設掏空程度沒有很嚴重，11日就會進行自來水管、瓦斯管等施工。

針對外界關心何時通車，李四川說明，倘若11日拓地雷達檢測出掏空程度沒有很嚴重，希望能在13日（週四）晚上搶通車，但若雷達檢測結果仍有掏空問題，就得做地質改良，並需要延1至2天。

由於該地與大稻埕煙火距離很近，被問到週三放煙火會不會受影響？李四川回應，還是會繼續辦大稻埕煙火，因為這段時間本來就在交通管制，車子不會進來，所以沒有影響。