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連鎖火鍋店女員工遭機器「吞」手　鮮血直流永康警鳴笛開道送醫

▲市警永康分局復興派出所員警，以警車鳴警笛開道，在2分鐘內迅速馳抵醫院讓王女及時就醫治療，王女十分感激警方大力協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警永康分局復興派出所員警，以警車鳴警笛開道，在2分鐘內迅速馳抵醫院讓王女及時就醫治療，王女十分感激警方大力協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名20歲的連鎖火鍋店王姓女員工，因剛入內場新手操作切肉機器，手指不慎遭機器捲入，手指受傷鮮血直流，她與同事急奔台南市警永康分局復興派出所求助，警方見情況緊急，馬上警鳴笛開道送醫，在2分鐘內迅速馳抵醫院及時就醫治療，王女十分感激警方大力協助。

永康分局復興派出所7月2日下午4時10分許，20歲王姓女子握住鮮血直流的手指與同事慌張急忙衝進派出所，向員警表示因其為初入內場的新手，在操作火鍋肉片切割機器時，不小心將手指捲入機器中，導致手指受傷鮮血直流，且無法立即止血，因當時路段車流量大，急需就醫希望警方協助開道即刻救援。

▲市警永康分局復興派出所員警，以警車鳴警笛開道，在2分鐘內迅速馳抵醫院讓王女及時就醫治療，王女十分感激警方大力協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該所員警陳朝偉、梁孟菁一聽聞情況實為緊急，擔心延誤就醫，即立即起身前往駕駛巡邏車，協助沿中華路開道將該女子送往榮民醫院就醫，在員警努力及其他用路人配合之下，及時把握黃金時間，在短短2分時間將女員工送抵榮民醫院急診救治，在最快時間抵達醫院得到良好救護。

王女向警方表示，因自己初進入連鎖火鍋店內場，卻發生此意外，感謝警方及時給予協助讓其及時到達醫院就醫，否則後果不堪設想。

永康分局長甘炎民表示，本案處理警員工作積極盡職，民眾立即需要緊急救護協助，處置機警果決，把握黃金就搶救時間為民引導、開道，為民服務深獲民眾感激，足為員警表率。

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