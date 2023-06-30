中橫步道墜30米深邊坡！　外籍山友骨折...警消攻頂救援

▲▼蓮縣消防局成立救援小組整裝出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名66歲外籍山友29日下午在攀登太魯閣國家公園內綠水文山步道途中，不慎滑落約30公尺深的邊坡，造成肢體多處擦傷，右手臂疑似骨折，經花蓮消防局成立救援小組上山協助，歷經二個半小時，終於將受傷的外籍山友送山下交救護車送醫治療。

花蓮縣消防局救災救護指揮科29日16時32分接獲登山客報案，報案者為一名66歲外籍山友於太魯閣國家公園內綠水文山步道從事登山活動途中，不慎滑落約30公尺深的邊坡，造成肢體多處擦傷，花蓮縣消防局獲報後立即規劃搜救隊伍前往救援。

▲▼救援小組攻頂2.5小時後終於找到受傷外籍山友，護送下山就醫。

消防局第一大隊集結第一梯次新秀分隊警消3名隊員、新秀分隊義消3名、太管處巡山員2名及保七總隊警察2名前往救援，接續派遣第二梯搜救隊伍4名隊員前往支援。

該名山友隨後於16時32分時以手機表示，目前意識清醒，手部及腳部受傷疼痛，右手臂疑似骨折，無法自行移動需待援。

▲外籍山友慶幸獲救開心合影。

花蓮縣消防局請山友在原地等候搜救人員協助下山。搜救人員於18時58分下切接觸患者後，立即檢傷並對患者進行清洗傷口、包紮及固定等處置，搜救人員陪同患者往登山口下撤，由新秀91救護車將患者後送至門諾醫院醫治。



花蓮縣消防局表示，如山友在登山活動中發生事故滑落邊坡時，當下應保持鎮靜，逕向119報案並提供座標，切勿慌張，減少體力消耗。從事登山活動除了結伴同行之外應衡量自身體能狀況，且近日花蓮局部山區天雨路滑，行經危險路段時應放慢腳程、注意腳步踩踏點，確認安全無虞後緩慢通過前行，預防摔落邊坡或深谷，避免自身安全危害狀況發生。