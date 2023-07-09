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葉倫訪華「尋求公約數」　陸學者：防止中美「脫鉤」反噬經濟

▲▼大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

▲大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

記者任以芳/綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束訪華四天行程，清楚表示美方不尋求與中國「脫鈎斷鏈」，願同中方加強溝通，避免因分歧導致誤解。外界認為中美經貿關係還是存在太多不穩定因素，雙方也深知底線是絕不能「脫鉤」。大陸多位專家學者各有分析，根據數據顯示，美西方正處於高通膨、低增長狀態，中美如果「脫鉤」，經濟循環變死水，衝擊美國企業經濟信心。因此，中美為何一再強調管控風險與分歧，目的是穩定兩國經貿關係，也是穩定企業預期的基石。

中美政治、經貿關係如此緊繃時時間，葉倫這次訪華釋出重要訊號就是「尋求一個公約數」。之前她也多次強調，「脫鉤」對美國是一個「災難」沒有好處，這次再度重申立場，也是與中方的表態呼應。

央視自媒體「玉淵潭天」報導指出，中國財政科學研究院全球風險治理研究中心的研究員李威威分析，依照葉倫專業背景，肯定十分清楚這幾年中美貿易摩擦等問題，促使兩國經貿關係面臨考驗。

「當初美國打貿易戰的理由，因為跟中國的貿易逆差大，讓中國佔了便宜。」李成威說，美國的企業處於「微笑曲線」的高端，也就是產業鏈前端，以研發型企業為主。從產業鏈的角度來講，美國是通過全球經濟循環，從貿易逆差中獲得了更多的利益。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美如果「脫鉤」世界經濟體是一場災難。（圖／路透）

李成威進一步解釋，如果中美真的「脫鉤」，經濟循環無法流動，高端產業，包括金融、服務、技術等方面，美國的獲利空間就會縮小。外界不能簡單地從貿易量的這個角度來看「脫鉤」，更多的是在全球經濟循環的角度來看美國的損失。

他強調，「『脫鉤』還會對美元的循環造成重要影響，進而對美國造成反噬。所以美國會覺得『脫鉤』不僅對世界是災難，實際更多的對美國自己也是災難。」

葉倫訪華前，許多美國企業家呼籲中美合作，美國本身經濟體處於矛盾狀態也有關聯。李成威表示，當前美國在經濟增長、債務壓力和通貨膨漲之間的權衡。美國想通過加息控制通漲，又會影響經濟，同時美西方主要經濟體處在高通漲、低增長的狀態當中，強大的風險外溢效應導致全球風險加速放大。

李成威分析，因此美國企業只想看到穩定的投資發展環境和預期，最擔心不確定性。「美國要給自己的企業信心，就不能再惡化中美關係。」

▲▼美國財政部長葉倫表示，中國對澳洲、立陶宛「經濟脅迫」。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫訪華釋出訊號：中美兩國溝通的渠道是暢通的。（圖／路透）

根據最新數據，在全球外國直接投資下降的大背景下，2022年進入中國的外國直接投資增加了5%，達到1890億美元，這是中國提供的確定性。因此葉倫訪華是比較高級別的經貿官員的訪問，也釋出重要的信號釋放。

李成威指出，「中美兩國溝通的渠道是暢通，中美是有意願管控風險、管控分歧、試圖穩定兩國經貿關係的。這恰恰是穩定企業預期的重要基礎。」解決這些迫切的經濟問題，需要與中國的合作。

清華大學戰略與安全研究中心特約專家餘翔表示，科技領域的博弈已經成為中美戰略博弈的關鍵，今後半導體產業鏈的博弈不僅不會憑空消失，反而會更加激烈。美國一方面通過將自己偽裝成「受害者」拉攏其他國家對抗中國，進而從中受益；另一方面，美國也在為中美戰略博弈編借口，如指責中國的市場機制等。

「中美兩國的地緣政治博弈雖然激烈，『脫鉤』之說也不絕於耳，但巨大的雙邊貿易額顯示，兩國在經貿關係上很難擺脫彼此」，餘翔說。

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