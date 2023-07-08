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終身學習嘉年華起跑！陳揆籲全民參與「打造學習型台灣」

▲▼行政院長陳建仁與教育部長潘文忠參與終身學習嘉年華活動，陳建仁期盼成為學習型台灣。（圖／記者許敏溶攝）

▲行政院長陳建仁（前排右二）與教育部長潘文忠（右三），參與終身學習嘉年華活動，陳建仁期盼成為學習型台灣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「終身學習嘉年華─快樂學習、豐富生活」今（8日）在行政院長陳建仁、教育部長潘文忠等人參與下，為首次為期兩天活動舉行啟動儀式，陳建仁表示，自己太太為終身學習活動受益者，參與科普與藝術圈活動，而各國都倡導終身學習，但學習是整個國家要參加，民眾從多元化學習機會，培養終身習慣，把終身學習融入日常生活中，內化為每一個人生活文化一部分，就能打造終身快樂學習的幸福社會，成為學習型台灣。

為帶動教育基金會公益創新的理念與思維，並活化台灣的教育公益事業，教育部自2000年起，結合民間基金會力量推動全民終身教育，並歷經轉型為現行的「教育基金會終身學習圈方案」；今年由鄭福田文教基金會、金車文教基金會、技嘉教育基金會、何嘉仁文教基金會、研揚文教基金會及耕莘文教基金會領頭，集結全台非營利組織共同參與，今天起一連兩天在松山文創園區3號倉庫舉行「終身學習嘉年華─快樂學習、豐富生活」活動，期望將終身學習推廣成為國人生活文化。

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行政院長陳建仁在啟動儀式致詞時表示，學習是任何一個人在生存或適應環境上的主要方法，可以激發個人潛能發展、實現自我理想，也是促進社會進步與永續發展的觀念，聯合國教科文組織與歐盟等國際組織，都倡導要終身學習。

陳建仁提及，自己是第二次受邀參加，在2021年12月，當時還在疫情期間，自己剛代表國家去立陶宛、波蘭等國，並以視訊方式進行「教育的生命力、後疫情時代的台灣」專題演講，見證到文教基金會在疫情期間還是舉辦相關活動，自己算是終身學習活動的參與者，而自己太太也是受益者，身為銀髮組，常常參與很多的科普與藝術圈的教育活動，對銀髮組也很有幫助。

▲▼行政院長陳建仁與教育部長潘文忠參與終身學習嘉年華活動，陳建仁期盼成為學習型台灣。（圖／記者許敏溶攝）

▲行政院長陳建仁期盼全國從上到下參與終身學習，打造成為學習型台灣。（圖／記者許敏溶攝）

最後陳建仁認為，從個人、家庭組織與城市面，都要終身學習，甚至成為學習型台灣，因為一個國家要進步，要有研究發展與創新，而學習是整個國家要參加，希望民眾從多元化學習機會，培養終身習慣，把終身學習融入日常生活中，內化為每一個人生活文化一部分，就能打造終身快樂學習的幸福社會。

潘文忠則表示，今年「終身學習嘉年華─快樂學習、豐富生活」串聯永續發展、科普教育、閱讀教育、藝術教育、多元文化、本土語言共6大學習主題，並以終身學習議題規劃多項特色活動、闖關任務，現場包含18個主題攤位互動、6場Maker工作坊及6場多元文化舞臺表演，2天活動精彩不間斷，齊力展現終身學習的多元風貌，歡迎民眾參與。

▲▼行政院長陳建仁與教育部長潘文忠參與終身學習嘉年華活動，陳建仁期盼成為學習型台灣。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年活動共6大學習主題，並以終身學習議題規劃多項特色活動、闖關任務。（圖／記者許敏溶攝）

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