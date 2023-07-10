今雨區擴大！明防大雷雨　最新成颱機率曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（10日）午後山區有短暫雷陣雨、範圍稍擴大，周二起注意午後局部性大雷雨；最新歐洲系集模式模擬未來10天的熱帶擾動，其中一擾動在剛進入南海，發展成輕颱機率為20%，下周一提高為40%，之後再逐漸下降，應持續觀察。

中央氣象局說，今天太平洋高壓開始減弱，各地雖然大多仍為多雲到晴，不過午後降雨範圍增多，各地山區、西半部平地午後都有機會出現局部短暫雷陣雨，晚上開始，東南部及恆春半島也有局部短暫陣雨；天氣依舊炎熱，各地高溫可以來到32到36度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日台灣在太平洋高壓邊緣，轉偏南風，各地晴朗、紫外線強，高溫微降1度仍偏熱，花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，午後山區有短暫雷陣雨、範圍稍擴大。



吳德榮指出，周二至周日偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱、紫外線強，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨；周四至周日東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮表示，最新歐洲系集模式大幅調整，未來10天熱帶擾動的模擬，周四熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值高達90%，通過巴士海峽機率逐漸下降，進入南海再降至60%，台灣的機率則一直在40%以下；而此擾動在剛進入南海時，發展成輕颱機率為20%，下周一提高為40%，之後再逐漸下降。

吳德榮分析，下周二的侵襲機率圖則顯示，另一熱帶低壓還在菲律賓東方海面，機率為40%；而各國（美、加⋯等）模式對此兩個擾動的模擬，強度、路徑皆有差異，反映其不確定性，應持續觀察，急下定論、也是枉然。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式熱帶低壓侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值高達90%（下圖左），通過巴士海峽機率逐漸下降，進入南海再降至60%，台灣的機率則一直在40%以下（下圖右）；另一熱帶低壓還在菲律賓東方海面，機率為40%（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

